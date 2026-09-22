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Latu Ratri Mubyarsah
Rabu, 23 September 2026 | 01.57 WIB

Bawa Semangat Merah Putih, Atlet Berkuda Memanah Indonesia Siap Berlaga di Rusia dan Australia

Sejumlah atlet akan berlomba pada dua ajang kejuaraan Berkuda Memanah tingkat internasional di Rusia dan Australia. (Istiimewa) - Image

Sejumlah atlet akan berlomba pada dua ajang kejuaraan Berkuda Memanah tingkat internasional di Rusia dan Australia. (Istiimewa)

JawaPos.com - Atlet Berkuda Memanah Indonesia di bawah naungan Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (FN Pordasi) Berkuda Memanah Indonesia siap mengharumkan nama Indonesia.

Sejumlah atlet akan berlomba pada dua ajang kejuaraan Berkuda Memanah tingkat internasional di Rusia dan Australia.

Keikutsertaan tersebut menjadi momentum penting sekaligus bukti nyata bahwa proses pembinaan olahraga Berkuda Memanah di Tanah Air terus berkembang secara berkelanjutan.

Ketum FN Pordasi Berkuda Memanah Indonesia Triwatty Marciano menyatakan, para atlet juga membawa misi untuk memperkenalkan potensi olahraga Berkuda Memanah Indonesia di kancah internasional.

Pengalaman bertanding dan prestasi yang ditorehkan diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda, khususnya atlet-atlet berkuda memanah usia dini .

Pelepasan dilakukan secara simbolis melalui penyerahan busur kepada para atlet oleh Ketum KONI Pusat, Ketum FN Pordasi Berkuda Memanah Indonesia Triwatty Marciano, serta Direktur Kawasan Wisata Terpadu Cakrawala Nuansa Nirwana (CNN) Ervi.

Ketum KONI Pusat Marciano Norman berpesan agar kepercayaan yang diberikan kepada para atlet dijawab dengan persiapan matang dan penampilan terbaik.

“Berkuda Memanah relatif olahraga yang baru, tetapi dengan keikutsertaan kalian, itu mengangkat nama Indonesia. Besar harapan saya, kalian bisa membuat bangga Indonesia,” tegas Marciano.

Marciano juga berharap keikutsertaan para atlet dalam kejuraan tersebut menjadi bagian dari proses membangun prestasi Berkuda Memanah Indonesia di tingkat internasional.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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