Kejurnas Berkuda Memanah III 2026 Road to PON di Bogor Resmi Dibuka

JawaPos.com - Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn. Marciano Norman secara resmi membuka Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Berkuda Memanah III Tahun 2026 Road to PON yang diselenggarakan di Cakrawala Nuansa Nirwana (CNN) Bogor pada 19 September 2026.

Sebanyak 98 atlet dari 13 kontingen provinsi berlaga pada 14 nomor pertandingan sejak 17 September hingga 20 September 2026.

Dalam sambutannya, Marciano menyampaikan apresiasi, terima kasih, dan penghargaan setinggi-tingginya kepada PP FN Pordasi Berkuda Memanah atau Indonesia Horseback Archery Federation (IHAF) di bawah kepemimpinan Triwatty Marciano beserta jajaran dan pengurus provinsi yang telah mempersiapkan diri pada Kejurnas.

Kejurnas merupakan kewajiban seluruh anggota KONI Pusat yang harus diselenggarakan setiap tahun. “Agenda pembinaan olahraga prestasi ini (Kejurnas) sebagai bahan evaluasi bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh daerah,” kata Marciano.

“Saya lihat rata-rata atlet yang bertanding pada Kejurnas Berkuda Memanah III ini adalah atlet-atlet usia dini, saya berharap ke depan dapat mewakili Indonesia pada Kejuaraan internasional dan mempersembahkan juara,” lanjutnya.

​”Prestasi olahraga tidak dapat diraih secara instan, melainkan harus didukung dengan pembinaan serta kompetisi yang dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan. Melalui kompetisi yang berkelanjutan, saya berharap semakin banyak atlet berkuda memanah potensial yang dapat menorehkan prestasi untuk Indonesia,” jelasnya.

Kepada Federasi Nasional Pordasi Berkuda Memanah, mulai tingkat nasional hingga provinsi, Ketum KONI Pusat memberikan pesan. “Tata kelola organisasi, manajemen pelaksanaan event di seluruh Indonesia, memperhatikan kualitas juri dan memantau secara ketat prestasi yang diraih para atletnya,” katanya.

“Terima kasih kepada Direktur Utama CNN, Bapak Ervi, yang telah menjadi tuan rumah. Semoga kegiatan ini semakin menarik minat masyarakat terhadap olahraga Berkuda Memanah,” tambah Ketum KONI Pusat.