98 Atlet Adu Ketangkasan di Kejurnas Berkuda Memanah, DKI Jakarta Juara Umum

Kejurnas Berkuda Memanah III Seri I 2026 di Kawasan Wisata Terpadu Cakrawala Nuansa Nirwana (CNN), Bogor, diikuti 98 atlet dari 13 provinsi, resmi ditutup. (Istimewa)
JawaPos.com - Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Berkuda Memanah III Seri I 2026 resmi ditutup dengan kontingen DKI Jakarta keluar sebagai juara umum.
Kejurnas selama empat hari, 17-20 September 2026, di Kawasan Wisata Terpadu Cakrawala Nuansa Nirwana (CNN), Bogor, Jawa Barat, diikuti 98 atlet dari 13 provinsi.
Mereka bertarung di 14 kategori, mulai kelompok junior hingga senior putra dan putri.
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Penutupan dilakukan langsung Direktur Eksekutif Federasi Nasional Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (FN Pordasi) Berkuda Memanah Indonesia Widodo Edi Sektianto, Minggu (20/9).
Widodo mengapresiasi minimnya insiden selama kompetisi sebagai bukti aspek keselamatan sudah menjadi perhatian bersama.
“Kami bersyukur selama pelaksanaan insiden sangat minim. Ini menjadi hal positif,” ujar Widodo.
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Dia menegaskan Kejurnas ini bukan sekadar perebutan medali, tapi bagian penting dari proses evaluasi pembinaan menuju Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII/2028 di Nusa Tenggara.
“Kualitas program pembinaan harus terus ditingkatkan agar juaranya di PON nanti benar-benar siap berprestasi saat mewakili Indonesia,” tegas Widodo Edi Sektianto.
Sementara itu, Ketua Harian FN Pordasi Berkuda Memanah Mayjen TNI Purn Agape Zakaria R. Dondokambey menyebut, akan ada perubahan format di event selanjutnya.
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