Aldila Sutjiadi Juara Singapore Open 2026, Gelar Ketiga Bersama Erin Routliffe

Aldila Sutjiadi dan Erin Routliffe tampil dominan di final Singapore Open 2026. Kemenangan atas Tang Qianhui/Xu Yifan menjadi gelar ketiga mereka dalam empat bulan. (Dok. Instagram @dila11)
JawaPos.com - Aldila Sutjiadi keluar sebagai juara sektor ganda putri Singapore Open 2026 bersama pasangannya asal Selandia Baru, Erin Routliffe. Aldila/Routliffe mengalahkan pasangan Tiongkok Tang Qianhui/Xu Yifan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-2 di OCBC Arena, Singapura, Minggu (27/9/2026).
Aldila/Routliffe tampil solid sejak awal pertandingan final turnamen WTA 500 tersebut. Setelah sempat tertahan 2-2 pada set pertama, pasangan Indonesia-Selandia Baru itu perlahan mengambil alih permainan dan menutup set dengan kemenangan 6-3.
Momentum tersebut berlanjut pada set kedua. Aldila/Routliffe kembali mampu mengontrol permainan dan hanya memberikan dua gim kepada Tang/Xu sebelum memastikan kemenangan 6-2.
Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan positif Aldila/Routliffe saat menghadapi pasangan Tiongkok tersebut. Sebelumnya, kedua pasangan bertemu pada semifinal turnamen di Washington pada Juli 2026.
Saat itu, Aldila/Routliffe juga meraih kemenangan dua set langsung dengan skor telak 6-1, 6-1.
Gelar Singapore Open menjadi trofi pertama Aldila/Routliffe di turnamen tersebut. Kemenangan ini sekaligus melanjutkan performa positif mereka sebagai pasangan ganda putri.
Dalam empat bulan terakhir, Aldila/Routliffe telah mengoleksi tiga gelar juara. Sebelum naik podium tertinggi di Singapura, mereka lebih dulu meraih trofi di Bad Homburg Open dan Washington DC Open.
Bagi Aldila, keberhasilan di Singapura kembali menambah koleksi gelar juaranya pada nomor ganda. Bersama Routliffe, petenis Indonesia tersebut kini melanjutkan rangkaian hasil positif mereka di sejumlah turnamen.
Kemenangan di Singapore Open 2026 pun menjadi tambahan penting bagi perjalanan Aldila/Routliffe sebagai pasangan ganda putri.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022