Aldila Sutjiadi Juara Singapore Open 2026, Gelar Ketiga Bersama Erin Routliffe

JawaPos.com - Aldila Sutjiadi keluar sebagai juara sektor ganda putri Singapore Open 2026 bersama pasangannya asal Selandia Baru, Erin Routliffe. Aldila/Routliffe mengalahkan pasangan Tiongkok Tang Qianhui/Xu Yifan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-2 di OCBC Arena, Singapura, Minggu (27/9/2026).

Aldila/Routliffe tampil solid sejak awal pertandingan final turnamen WTA 500 tersebut. Setelah sempat tertahan 2-2 pada set pertama, pasangan Indonesia-Selandia Baru itu perlahan mengambil alih permainan dan menutup set dengan kemenangan 6-3.

Momentum tersebut berlanjut pada set kedua. Aldila/Routliffe kembali mampu mengontrol permainan dan hanya memberikan dua gim kepada Tang/Xu sebelum memastikan kemenangan 6-2.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan positif Aldila/Routliffe saat menghadapi pasangan Tiongkok tersebut. Sebelumnya, kedua pasangan bertemu pada semifinal turnamen di Washington pada Juli 2026.

Saat itu, Aldila/Routliffe juga meraih kemenangan dua set langsung dengan skor telak 6-1, 6-1.

Gelar Singapore Open menjadi trofi pertama Aldila/Routliffe di turnamen tersebut. Kemenangan ini sekaligus melanjutkan performa positif mereka sebagai pasangan ganda putri.

Dalam empat bulan terakhir, Aldila/Routliffe telah mengoleksi tiga gelar juara. Sebelum naik podium tertinggi di Singapura, mereka lebih dulu meraih trofi di Bad Homburg Open dan Washington DC Open.

Bagi Aldila, keberhasilan di Singapura kembali menambah koleksi gelar juaranya pada nomor ganda. Bersama Routliffe, petenis Indonesia tersebut kini melanjutkan rangkaian hasil positif mereka di sejumlah turnamen.