Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Baskoro Yudho, Taufiq Ardyansyah
Senin, 1 Juni 2026 | 21.26 WIB

Kalah dari India, Fajar/Fikri Gagal Juara Singapore Open 2026

Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Dok. Instagram/@badminton.ina) - Image

Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Dok. Instagram/@badminton.ina)

JawaPos.com – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, harus puas menjadi runner up pada ajang Singapore Open 2026 setelah kalah dari wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, pada partai final, kemarin (31/5).

Bertanding di Singapore Indoor Stadium, Fajar/Fikri sempat merebut gim pertama sebelum akhirnya menyerah dengan skor 21-18, 17-21, 16-21.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal gim pertama. Kedua pasangan saling kejar poin hingga kedudukan 7-7. Fajar/Fikri sempat tertinggal 9-11 saat interval setelah melakukan sejumlah kesalahan sendiri.

Namun, selepas jeda, pasangan Indonesia mampu bangkit dan berbalik unggul. Duel sengit terus tersaji hingga skor 18-18. Dua kesalahan beruntun yang dilakukan Rankireddy/Shetty memberi keuntungan bagi Fajar/Fikri untuk mengamankan gim pertama dengan skor 21-18.

Memasuki gim kedua, pertandingan kembali berjalan seimbang. Namun, Fajar/Fikri kesulitan menjaga konsistensi permainan. Mereka tertinggal 8-11 saat interval dan terus berada dalam tekanan hingga akhirnya kehilangan gim kedua dengan skor 17-21.

Kekalahan pada gim kedua membuat laga harus ditentukan melalui rubber game. 

Pada gim penentuan, Fajar/Fikri mengawali pertandingan dengan kurang baik. Mereka tertinggal jauh 2-6 dan kemudian 6-11 saat interval.

Selepas jeda, Fajar/Fikri sempat menunjukkan perlawanan dengan memangkas selisih poin menjadi 11-12. Namun, momentum tersebut tidak mampu dipertahankan.

Rankireddy/Shetty kembali mengambil kendali permainan dan terus menjauh hingga menutup gim ketiga dengan kemenangan 21-16.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Victor Wembanyama Emosional Antar San Antonio Spurs ke Final, Cetak 22 Poin saat Singkirkan Oklahoma City Thunder - Image
Sports

Victor Wembanyama Emosional Antar San Antonio Spurs ke Final, Cetak 22 Poin saat Singkirkan Oklahoma City Thunder

Senin, 1 Juni 2026 | 21.16 WIB

Juara Bertahan Tersingkir! Coco Gauff Ditumbangkan Anastasia Potapova di Babak Ketiga - Image
Sports

Juara Bertahan Tersingkir! Coco Gauff Ditumbangkan Anastasia Potapova di Babak Ketiga

Senin, 1 Juni 2026 | 21.09 WIB

Fajar/Fikri Kandas! Indonesia Tanpa Wakil di Final Badminton Asia Championships 2026 - Image
Sports

Fajar/Fikri Kandas! Indonesia Tanpa Wakil di Final Badminton Asia Championships 2026

Senin, 13 April 2026 | 01.46 WIB

Terpopuler

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis - Image
1

Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis

2

Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions

3

Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?

4

3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis

7

Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!

8

Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil

9

Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban

10

Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji! 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore