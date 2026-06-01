Kalah dari India, Fajar/Fikri Gagal Juara Singapore Open 2026

JawaPos.com – Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, harus puas menjadi runner up pada ajang Singapore Open 2026 setelah kalah dari wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, pada partai final, kemarin (31/5).

Bertanding di Singapore Indoor Stadium, Fajar/Fikri sempat merebut gim pertama sebelum akhirnya menyerah dengan skor 21-18, 17-21, 16-21.

Pertandingan berlangsung ketat sejak awal gim pertama. Kedua pasangan saling kejar poin hingga kedudukan 7-7. Fajar/Fikri sempat tertinggal 9-11 saat interval setelah melakukan sejumlah kesalahan sendiri.

Namun, selepas jeda, pasangan Indonesia mampu bangkit dan berbalik unggul. Duel sengit terus tersaji hingga skor 18-18. Dua kesalahan beruntun yang dilakukan Rankireddy/Shetty memberi keuntungan bagi Fajar/Fikri untuk mengamankan gim pertama dengan skor 21-18.

Memasuki gim kedua, pertandingan kembali berjalan seimbang. Namun, Fajar/Fikri kesulitan menjaga konsistensi permainan. Mereka tertinggal 8-11 saat interval dan terus berada dalam tekanan hingga akhirnya kehilangan gim kedua dengan skor 17-21.

Kekalahan pada gim kedua membuat laga harus ditentukan melalui rubber game.

Pada gim penentuan, Fajar/Fikri mengawali pertandingan dengan kurang baik. Mereka tertinggal jauh 2-6 dan kemudian 6-11 saat interval.

Selepas jeda, Fajar/Fikri sempat menunjukkan perlawanan dengan memangkas selisih poin menjadi 11-12. Namun, momentum tersebut tidak mampu dipertahankan.