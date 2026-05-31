Hasil Final Singapore Open 2026: Fajar/Fikri Runner-up Usai Takluk dari Rankireddy/Shetty

JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Fajar AlfianMuhammad Shohibul Fikri, gagal merebut gelar juara Singapore Open 2026. Fajar/Fikri harus puas menjadi runner-up usai takluk di tangan Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty dari India.

Fajar/Fikri kalah dari Rankireddy/Shetty lewat pertarungan tiga gim dengan skor 21-18, 17-21, dan 16-21. Duel tersebut berlangsung di Singapore Indoor Stadium, Minggu (31/5/2026) sore WIB.

Pada gim pertama, Fajar/Fikri mendapat perlawan sengit dari Rankireddy/Shetty. Mereka sempat unggul 5-2, tapi perlahan pasangan India tersebut berhasil mengejar dan membalikkan keadaan menjadi unggul 7-6.

Fajar/Fikri pun mencoba untuk kembali memimpin pertandingan. Hanya saja, upaya mereka belum berbuah manis dan harus tertinggal 9-11 dari Rankireddy/Shetty di interval gim pertama.

Usai jeda interval, Fajar/Fikri perlahan mampu bangkit dan membalikkan keadaan menjadi unggul 15-14. Akan tetapi, Rankireddy/Shetty terus memberi perlawanan sengit dan terjadi kejar-kejaran angka hingga imbang 18-18.

Untungnya, Fajar/Fikri berhasil keluar dari poin-poin kritis. Ganda putra andalan Pelatnas PBSI Cipayung itu sukses benamkan Rankireddy/Shetty di gim pertama dengan skor 21-18.

Pertarungan sengit tersaji di gim kedua. Fajar/Fikri yang sempat unggul 6-5, harus kecolongan tiga angka sehingga menjadi tertinggal 6-8 dari Rankireddy/Shetty.

Fajar/Fikri kemudian mampu mengejar menjadi imbang 8-8. Tapi, mereka gagal membalikkan keadaan dan Rankireddy/Shetty mencapai interval gim kedua dengan skor 11-8.