Gagal Juara Singapore Open 2026, Fajar/Fikri Bidik Kebangkitan di Istora!

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (PBSI)
JawaPos.com - Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, harus puas menjadi runner-up pada Singapore Open 2026. Fajar/Fikri pun langsung mengalihkan fokusnya ke Indonesia Open 2026.
Fajar/Fikri gagal merebut gelar juara usai takluk dari pasangan anyar India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di Singapore Indoor Stadium, Minggu (31/5/2026). Duet Pelatnas PBSI Cipayung itu kena comeback dengan skor akhir 21-18, 17-21, 16-21.
“Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua yang telah mendukung. Kami tetap bersyukur meskipun belum menjadi juara. Kami sudah main maksimal tapi harus diakui lawan bermain sangat baik hari ini,” kata Fajar dalam keterangan PBSI, Minggu (31/5/2026).
Fajar/Fikri mengakui Rankireddy/Shetty adalah lawan yang tangguh. Menurut mereka, pasangan India itu sedang dalam kepercayaan diri tinggi di Singapore Open 2026. Pasalnya, duet India itu berhasil menyingkirkan Seo Seung Jae/Kim Won Ho pada babak semifinal.
"Mereka sangat percaya diri dan mempunyai serangan yang sangat mematikan, beberapa kali kami terpaksa mengangkat bola yang langsung bisa dimanfaatkan. Mereka di turnamen ini memang tampil sangat baik, kemarin juga luar biasa mengalahkan Kim/Seo. Selamat untuk Rankireddy/Shetty," ucap Fajar.
Meski demikian, Fajar/Fikri tak ingin larut dalam kegagalan tersebut. Mereka pun mengalihkan fokusnya ke turnamen selanjutnya, yakni Indonesia Open 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan pada 2-7 Juni 2026 mendatang.
Baca Juga:Hasil Moto3 Italia 2026: Veda Ega Pratama Finis Posisi 8, Hakim Danish Podium 3 di Sirkuit Mugello
Fajar/Fikri mengusung misi bangkit pada turnamen kandang tersebut. Mereka menegaskan bakal tampil habis-habisan demi kembali naik ke podium tertinggi.
"Setelah ini, semoga kami terus konsisten di tahun ini. Kami memiliki banyak target di tahun ini, salah satunya yang terdekatnya adalah Indonesia Open minggu depan. Kami ingin menampilkan yang terbaik di sana, di hadapan publik sendiri, di Istora Senayan. Berharap kami bisa all out," terang Fajar.
Prestasi runner-up Singapore Open 2026 membuat Fajar/Fikri masih dicap sebagai spesialis runner-up. Pasalnya, ini menjadi runner-up kelima yang mereka raih dalam enam partai final yang dilakoni.
Sebelumnya, Fajar/Fikri menjadi runner-up di Korea Open 2025, Denmark Open 2025, French Open 2025, dan Australia Open 2025. Satu-satunya gelar juara yang berhasil mereka raih adalah China Open pada Juli 2025 lalu.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Prediksi Line Up PSG Menghadapi Arsenal di Final Liga Champions
Link Live Streaming PSG vs Arsenal Malam Ini Final Liga Champions, Siaran Langsung Jam Berapa dan Tayang di TV Mana?
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor PSG vs Arsenal di Final Liga Champions 2025/2026! Les Parisiens Unggul Tipis
Bicara Kartu Merah: Arema FC Paling Brutal, Semua Perlu Belajar dari Borneo FC!
Berikut 3 Bek yang Dirumorkan Merapat ke Persebaya Surabaya! Ada Yusuf Meilana Hingga Bek Tengah Brasil
Prediksi Final Liga Champions 2026: PSG vs Arsenal, Les Parisiens Diunggulkan, The Gunners Butuh Keajaiban
Persib Bandung Ungkap Penyebab Masuk Daftar Banned FIFA, Bukan Tunggakan Gaji!