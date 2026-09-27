4 Wakil Indonesia Lolos Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026, Ada Potensi All Indonesian Final

ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melaju ke babak semifinal Asian Games 2026. (PBSI)
JawaPos.com - Empat wakil Indonesia mengamankan tempat di babak semifinal bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2026 dengan sektor ganda putra, berpotensi All Indonesian Final.
Keempat wakil Indonesia yang lolos ke semifinal adalah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, dan Alwi Farhan.
Keempatnya mengamankan tiket empat besar setelah memenangi laga perempat final pada Minggu (27/9).
Fakta menariknya, sektor ganda putra cabang olahraga bulu tangkis berpeluang menghadirkan All Indonesian Final.
Skenario tersebut muncul karena Fajar/Fikri dan Leo/Daniel berhasil mengamankan tiket semifinal dan berada pada bagan yang berbeda.
Fajar/Fikri lolos setelah menyingkirkan wakil Korea Selatan, Ki Dong Ju/Kang Min Hyuk, lewat duel tiga gim dengan skor 21-14, 20-22, 21-14.
Sementara itu, Leo/Daniel menang mudah atas pasangan Vietnam Nguyen Dinh Hoang/Tran Dinh Manh dalam dua gim langsung 21-6, 21-10.
Untuk menciptakan All Indonesian Final, kedua wakil tersebut harus melewati rintangan berat di babak semifinal.
Fajar/Fikri akan menantang Wang Chang/Liang Wei Keng dari Tiongkok, sementara Leo/Daniel menghadapi pasangan nomor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022