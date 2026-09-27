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Andika Rachmansyah
Minggu, 27 September 2026 | 23.17 WIB

4 Wakil Indonesia Lolos Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026, Ada Potensi All Indonesian Final

ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melaju ke babak semifinal Asian Games 2026. (PBSI) - Image

ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri melaju ke babak semifinal Asian Games 2026. (PBSI)

JawaPos.com - Empat wakil Indonesia mengamankan tempat di babak semifinal bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2026 dengan sektor ganda putra, berpotensi All Indonesian Final.

Keempat wakil Indonesia yang lolos ke semifinal adalah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, dan Alwi Farhan.

Keempatnya mengamankan tiket empat besar setelah memenangi laga perempat final pada Minggu (27/9).

Fakta menariknya, sektor ganda putra cabang olahraga bulu tangkis berpeluang menghadirkan All Indonesian Final.

Skenario tersebut muncul karena Fajar/Fikri dan Leo/Daniel berhasil mengamankan tiket semifinal dan berada pada bagan yang berbeda.

Fajar/Fikri lolos setelah menyingkirkan wakil Korea Selatan, Ki Dong Ju/Kang Min Hyuk, lewat duel tiga gim dengan skor 21-14, 20-22, 21-14.

Sementara itu, Leo/Daniel menang mudah atas pasangan Vietnam Nguyen Dinh Hoang/Tran Dinh Manh dalam dua gim langsung 21-6, 21-10.

Untuk menciptakan All Indonesian Final, kedua wakil tersebut harus melewati rintangan berat di babak semifinal.

Fajar/Fikri akan menantang Wang Chang/Liang Wei Keng dari Tiongkok, sementara Leo/Daniel menghadapi pasangan nomor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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