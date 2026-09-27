4 Wakil Indonesia Lolos Semifinal Bulu Tangkis Asian Games 2026, Ada Potensi All Indonesian Final

JawaPos.com - Empat wakil Indonesia mengamankan tempat di babak semifinal bulu tangkis nomor perorangan Asian Games 2026 dengan sektor ganda putra, berpotensi All Indonesian Final.

Keempat wakil Indonesia yang lolos ke semifinal adalah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah, dan Alwi Farhan.

Keempatnya mengamankan tiket empat besar setelah memenangi laga perempat final pada Minggu (27/9).

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Skenario tersebut muncul karena Fajar/Fikri dan Leo/Daniel berhasil mengamankan tiket semifinal dan berada pada bagan yang berbeda.

Fajar/Fikri lolos setelah menyingkirkan wakil Korea Selatan, Ki Dong Ju/Kang Min Hyuk, lewat duel tiga gim dengan skor 21-14, 20-22, 21-14.

Sementara itu, Leo/Daniel menang mudah atas pasangan Vietnam Nguyen Dinh Hoang/Tran Dinh Manh dalam dua gim langsung 21-6, 21-10.

Untuk menciptakan All Indonesian Final, kedua wakil tersebut harus melewati rintangan berat di babak semifinal.