Rizki Juniansyah Absen di Asian Games 2026, Ini Alasannya!

JawaPos.com - Lifter Indonesia, Rizki Juniansyah, resmi absen dalam Asian Games 2026. Atlet yang akrab disapa Kijun itu tak bisa membela Kontingen Merah Putih setelah banding terhadap skorsing sementara yang dijatuhkan Federasi Angkat Besi Internasional (IWF) ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Dalam pernyataan resmi bersama PB PABSI, NOC Indonesia, dan Rizki Juniansyah, disebut bahwa CAS menolak untuk mencabut skorsing sementara yang menimpa Rizki Juniansyah. Atlet berusia 23 tahun tersebut diketahui kena skorsing sementara sebagai langkah prosedural karena sedang dalam pemeriksaan.

“Court of Arbitration for Sport (CAS) telah menolak permohonan untuk mencabut penangguhan sementara (provisional suspension) yang dijatuhkan kepada Rizki

Juniansyah oleh International Weightlifting Federation (IWF). Dengan demikian, Rizki tidak akan bertanding pada Asian Games ke-20 di Aichi-Nagoya,” bunyi keterangan resmi tersebut.

“Penangguhan sementara tersebut merupakan tindakan prosedural (procedural

measure) yang diberlakukan selama proses persidangan terkait dugaan pelanggaran kewajiban keberadaan (whereabouts) yaitu ketersediaan atlet untuk menjalani tes doping di luar kompetisi,” sambungnya.

PB PABSI, NOC Indonesia, dan Rizki Juniansyah menegaskan bahwa pengangguhan tersebut bukan merupakan temuan bahwa sang atlet telah melakukan pelanggaran aturan anti-doping.

“Penangguhan tersebut bukan merupakan temuan bahwa Rizki telah melakukan pelanggaran aturan anti-doping, dan proses pemeriksaan mengenai pokok perkara baru akan dimulai. Kasus ini tidak berkaitan dengan zat terlarang apa pun (The case does not involve any prohibited substance),” terangnya.

Rizki Juniansyah disebut tidak pernah mendapatkan hasil tes positif, termasuk dalam pemeriksaan doping terakhirnya pada Agustus 2026. Ia pun turut menegaskan tuduhan tersebut.

“Rizki membantah tuduhan tersebut dan akan membela kasusnya di hadapan CAS, dengan dukungan penuh dari PABSI dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI),” lanjut pernyataan tersebut.