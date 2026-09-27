Prabowo Telepon Rahmat Erwin, Sampaikan Bangga atas Raihan Emas Asian Games 2026

Tangkapan layar Presiden Prabowo (kiri) menelepon lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah dari kediaman Kepala Negara di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Sabtu (26/9). (ANTARA/Instagram/@sekretariat.kabinet)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menelepon lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah untuk menyampaikan ucapan selamat setelah atlet tersebut meraih medali emas sekaligus memecahkan rekor dunia angkat besi pada Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, Sabtu (26/9).
Berdasarkan unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet) pada Minggu, percakapan Prabowo dengan Rahmat Erwin dan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Angkat Besi Indonesia (PB PABSI) Rosan Roeslani berlangsung melalui sambungan panggilan video dari kediaman Prabowo di Hambalang, Sabtu (26/9) sore.
Dalam percakapan tersebut, Rosan terlebih dahulu menyampaikan kepada Prabowo mengenai prestasi Rahmat Erwin yang berhasil meraih emas dan memecahkan rekor dunia.
"Alhamdulillah Rahmat Erwin baru mendapatkan medali emas dan memecahkan rekor dunia, rekor ASEAN semuanya dipecahkan oleh Rahmat Erwin, Bapak," kata Rosan.
Prabowo kemudian menyampaikan apresiasi kepada Rahmat atas perjuangannya dalam pertandingan tersebut.
"Rahmat selamat ya. Terima kasih ya, terima kasih perjuanganmu. Saya bangga dengan kau," kata Prabowo.
Rahmat pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden atas doa yang diberikan. "Siap terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk doa-doanya Pak," ujar Rahmat.
Dalam percakapan tersebut, Prabowo juga menanyakan asal daerah Rahmat. Atlet yang pada tahun ini menginjak usia 26 tahun itu menjelaskan bahwa dirinya berasal dari Sulawesi Selatan, tetapi saat ini mewakili Jawa Timur.
Prabowo juga menanyakan apakah Rahmat telah menghubungi orang tuanya. Rahmat mengatakan bahwa kedua orang tuanya menyaksikan pertandingan dari Makassar. "Sudah pak, Alhamdulillah mereka nonton di Makassar," kata Rahmat.
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