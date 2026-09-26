Termotivasi Sukses Beregu Putra, Amri/Nita Taklukkan Yuta/Maya di Asian Games 2026

JawaPos.com – Setelah tim putra Indonesia membuka keran emas bulu tangkis Asian Games 2026 lewat nomor beregu putra, giliran sektor perorangan mulai dipertandingkan. Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah langsung tancap gas. Mereka melewati dua babak dalam sehari dan memastikan tiket perempat final ganda campuran.

Ya, Amri/Nita mengawali perjalanan dengan kemenangan telak atas wakil Kazakhstan Makhsut Tajibullayev/Nargiza Rakhmetukkayeva. Mereka menang 21-7, 21-11 pada babak 32 besar kemarin.

Tak lama berselang, pasangan Indonesia itu kembali ke lapangan untuk menjalani babak 16 Besar. Kali ini, Yuta Watanabe/Maya Taguchi menjadi lawan yang harus dihadapi. Sempat tertinggal setelah kalah 9-21 di gim pertama, Amri/Nita bangkit untuk merebut dua gim berikutnya 21-18, 21-15.

"Alhamdulillah bersyukur bisa bermain tanpa cedera dan bisa menang, masuk ke babak selanjutnya," ujar Amri.

Kebangkitan tersebut tidak lepas dari perubahan strategi. Pada awal pertandingan, rencana yang disusun berdasarkan analisis video permainan pasangan Jepang, justru mampu diantisipasi Yuta/Maya. Situasi itu membuat Amri/Nita kesulitan mengembangkan permainan.

Arahan dari pelatih kemudian membuat permainan mereka lebih agresif. Amri/Nita diminta menaikkan tempo sekaligus berani memberikan tekanan kepada lawan. "Dan itu berhasil di gim kedua serta ketiga," tutur Amri.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang perjalanan Amri/Nita di Asian Games 2026. Bagi Amri, keberhasilan tim putra Indonesia meraih emas beregu sehari sebelumnya, menjadi suntikan motivasi untuk mengejar prestasi dari nomor perorangan.

"Setelah dapat medali di beregu, pastinya termotivasi banget. Apalagi ini multievent yang empat tahun sekali. Kesempatan berikutnya kami belum tentu dapat main lagi di sini. Jadi saya anggap ini Asian Games terakhir saya, dan akan mati-matian," tegasnya.

Amri menyadari persaingan di nomor perorangan masih panjang. Namun, kesempatan tampil di Asian Games kali ini ingin dimanfaatkan sebaik mungkin. "Walaupun sudah dapat medali di beregu, di sektor kami ganda campuran juga ingin menyumbang medali untuk Indonesia," terangnya.