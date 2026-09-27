Maria Sharapova Terlihat Berbeda Drastis Setelah Pensiun dari Tenis

JawaPos.com - Saat karier para bintang tenis berakhir dan mereka meletakkan raket untuk terakhir kalinya, sulit untuk memastikan apakah mereka akan tetap menjadi sorotan publik.

Mereka mungkin memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih tertutup, jauh dari ketenaran dan perhatian publik yang tak terelakkan dalam sebuah karier olahraga.

Maria Sharapova adalah salah satu petenis putri paling ikonik dalam sejarah, dengan raihan lima gelar turnamen utama (Major) dan gelar juara WTA Tour Championships 2004. Ia merupakan satu dari sepuluh petenis putri yang berhasil meraih Career Grand Slam di nomor tunggal, bergabung dalam daftar elite yang juga mencakup nama-nama besar seperti Martina Navratilova, Steffi Graf, dan Serena Williams.

Karier Tenis Maria Sharapova yang Mengesankan Sharapova tampil memukau saat masih remaja; ia menjuarai Wimbledon pada 2004 dengan mengalahkan juara bertahan dua kali, Serena Williams, saat usianya baru menginjak 17 tahun. Kemenangan di final WTA Tour pada tahun yang sama mengantarkannya menjadi petenis nomor satu dunia untuk pertama kalinya pada usia 18 tahun, sekaligus menjadikannya petenis putri Rusia pertama yang memuncaki peringkat tunggal.

Baca Juga:Maria Sharapova Merasa Lemah setelah Melahirkan

Petenis asal Rusia ini kemudian memenangkan US Open 2006, Australian Open 2008, serta French Open edisi 2012 dan 2014, di mana kemenangannya di Roland Garros sekaligus mengakhiri kesulitan yang selama ini ia hadapi di lapangan tanah liat.

Sharapova pensiun pada 2020. Ia sempat menjalani masa jeda paksa dari dunia tenis selama 15 bulan pada 2016 akibat dinyatakan positif menggunakan zat terlarang, namun warisan prestasinya secara umum tetap terjaga.

Bukan hanya kemampuannya di lapangan yang menarik perhatian; ia juga dikenal karena kecantikannya.

Baca Juga:Maria Sharapova Umumkan Kehamilan Pertamanya

Semasa aktif bermain, ia dikenal dengan ciri khas rambut pirang panjang yang terurai indah. Namun, pada April 2005, majalah People memasukkannya ke dalam daftar 50 selebritas tercantik di dunia. Sementara pada 2006, majalah Maxim menobatkannya sebagai atlet paling seksi di dunia selama empat tahun berturut-turut, dan dalam sebuah jajak pendapat oleh FHM, ia terpilih sebagai wanita lajang paling menarik ketujuh berdasarkan kombinasi faktor 'kekayaan dan penampilan'.