Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Edi Yulianto
Minggu, 27 September 2026 | 21.39 WIB

Maria Sharapova Terlihat Berbeda Drastis Setelah Pensiun dari Tenis

Maria Sharapova tampak bertransformasi setelah lama memutuskan pensiun dari dunia tenis. (reuters) - Image

Maria Sharapova tampak bertransformasi setelah lama memutuskan pensiun dari dunia tenis. (reuters)

JawaPos.com - Saat karier para bintang tenis berakhir dan mereka meletakkan raket untuk terakhir kalinya, sulit untuk memastikan apakah mereka akan tetap menjadi sorotan publik.

Mereka mungkin memilih untuk menjalani kehidupan yang lebih tertutup, jauh dari ketenaran dan perhatian publik yang tak terelakkan dalam sebuah karier olahraga.

Maria Sharapova adalah salah satu petenis putri paling ikonik dalam sejarah, dengan raihan lima gelar turnamen utama (Major) dan gelar juara WTA Tour Championships 2004. Ia merupakan satu dari sepuluh petenis putri yang berhasil meraih Career Grand Slam di nomor tunggal, bergabung dalam daftar elite yang juga mencakup nama-nama besar seperti Martina Navratilova, Steffi Graf, dan Serena Williams.

Karier Tenis Maria Sharapova yang Mengesankan

Sharapova tampil memukau saat masih remaja; ia menjuarai Wimbledon pada 2004 dengan mengalahkan juara bertahan dua kali, Serena Williams, saat usianya baru menginjak 17 tahun. Kemenangan di final WTA Tour pada tahun yang sama mengantarkannya menjadi petenis nomor satu dunia untuk pertama kalinya pada usia 18 tahun, sekaligus menjadikannya petenis putri Rusia pertama yang memuncaki peringkat tunggal.

Petenis asal Rusia ini kemudian memenangkan US Open 2006, Australian Open 2008, serta French Open edisi 2012 dan 2014, di mana kemenangannya di Roland Garros sekaligus mengakhiri kesulitan yang selama ini ia hadapi di lapangan tanah liat.

Sharapova pensiun pada 2020. Ia sempat menjalani masa jeda paksa dari dunia tenis selama 15 bulan pada 2016 akibat dinyatakan positif menggunakan zat terlarang, namun warisan prestasinya secara umum tetap terjaga.

Bukan hanya kemampuannya di lapangan yang menarik perhatian; ia juga dikenal karena kecantikannya.

Semasa aktif bermain, ia dikenal dengan ciri khas rambut pirang panjang yang terurai indah. Namun, pada April 2005, majalah People memasukkannya ke dalam daftar 50 selebritas tercantik di dunia. Sementara pada 2006, majalah Maxim menobatkannya sebagai atlet paling seksi di dunia selama empat tahun berturut-turut, dan dalam sebuah jajak pendapat oleh FHM, ia terpilih sebagai wanita lajang paling menarik ketujuh berdasarkan kombinasi faktor 'kekayaan dan penampilan'.

Penampilan serta kemampuannya bermain tenis mendatangkan berbagai kontrak iklan yang nilainya jauh melampaui pendapatan dari hadiah turnamen yang ia menangkan.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Sumber: givemesport.com
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Dikalahkan Rumania di Grup II Dunia Piala Davis 2026., Indonesia Petik Pelajaran Berharga - Image
Sports

Dikalahkan Rumania di Grup II Dunia Piala Davis 2026., Indonesia Petik Pelajaran Berharga

Minggu, 20 September 2026 | 18.24 WIB

Pelti Jadikan Piala Davis 2026 Bekal Pematangan Petenis Muda - Image
Sports

Pelti Jadikan Piala Davis 2026 Bekal Pematangan Petenis Muda

Minggu, 20 September 2026 | 01.17 WIB

Indonesia Beri Perlawanan Sengit pada Rumania di Hari Pertama Piala Davis 2026 - Image
Sports

Indonesia Beri Perlawanan Sengit pada Rumania di Hari Pertama Piala Davis 2026

Sabtu, 19 September 2026 | 01.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang - Image
1

Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang

2

Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom

3

Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah

4

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

5

Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi

6

Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG

7

Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang

8

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

9

Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan

10

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore