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Senin, 28 September 2026 | 14.45 WIB

Aldila Sutjiadi Juara Singapore Open 2026, Langsung Terbang ke Jepang untuk Asian Games

Aldila Sutjiadi juara Singapore Open 2026 bersama Erin Routliffe. Setelah meraih gelar WTA ke-9, Aldila langsung terbang ke Jepang untuk Asian Games. (ANTARA FOTO/Fauzan/nym) - Image

Aldila Sutjiadi juara Singapore Open 2026 bersama Erin Routliffe. Setelah meraih gelar WTA ke-9, Aldila langsung terbang ke Jepang untuk Asian Games. (ANTARA FOTO/Fauzan/nym)

JawaPos.com – Aldila Sutjiadi/Erin Routliffe menutup Singapore Open 2026 dengan gelar juara. Berstatus non-unggulan, pasangan Indonesia/Selandia Baru itu mengalahkan duet Tiongkok, Xu Yifan/Tang Qianhui, 6-3, 6-2 dalam final WTA 500 di Singapura, Minggu (27/9).

Bagi Aldila, itu menjadi gelar WTA ganda ke-9, sekaligus yang ketiga sepanjang musim 2026. Menariknya, seluruh gelar yang diraih tahun ini diperoleh dari level WTA 500.

Keberhasilan di Singapura juga membawa Aldila mencapai peringkat terbaik sepanjang karier. Petenis 31 tahun itu naik ke posisi ke-19 dunia. Sebelumnya, posisi tertinggi Dila adalah peringkat ke-26.

“Saya ingin berterima kasih kepada semua yang mendukung kami sejak hari pertama hingga hari ini, terutama seluruh masyarakat Indonesia yang datang,” ujar Aldila saat seremoni juara.

Nah, setelah mengangkat trofi Singapore Open, Aldila langsung terbang ke Nagoya pada Minggu malam atau Senin dini hari untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi-Nagoya.

Aldila akan terbang bersama Christopher Rungkat, yang saat ini menjadi pelatihnya sekaligus pasangannya di nomor ganda campuran Asian Games.

Menurut jadwal, babak pertama nomor ganda campuran akan diselenggarakan mulai Senin (28/9) hari ini dan Selasa. 

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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