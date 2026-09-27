Bukan Cuma Atlet, Alfin Daniel Jalani 3 Kesibukan: Polisi, Voli, dan Kuliah S-2

Alfin Daniel Pratama menjalani tiga kesibukan sekaligus sebagai atlet voli, anggota polisi, dan mahasiswa S-2 Ilmu Hukum. (Dok. Alfin)
JawaPos.com - Menjalani dua kesibukan dalam satu waktu bisa jadi hal biasa. Namun, menjalani tiga kesibukan sekaligus mungkin hanya sedikit yang mampu melakukannya. Salah satunya adalah setter timnas Indonesia, Alfin Daniel Pratama.
Di tengah kesibukannya sebagai atlet voli dan anggota polisi, Alfin juga tengah menjalani kuliah S-2. Atlet kelahiran Jakarta, 2 Mei 2002, itu kini menempuh program magister Ilmu Hukum di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya.
Beruntung, dari seluruh kesibukannya tersebut, Alfin tetap bisa fokus menjalani karier sebagai atlet. Dukungan serupa juga dia dapatkan ketika menempuh pendidikan S-1 di kampus yang sama. “Dari Unitomo memberi kelonggaran untuk karier, bisa masuk online,” kata Alfin kepada Jawa Pos.
Meski begitu, ada satu momen ketika Alfin harus benar-benar membagi tenaga. Itu terjadi saat dia harus menjalani agenda wisuda, bertanding di Livoli bersama tim Indomaret, serta tampil di Piala Panglima bersama tim Bhayangkara Presisi Polda Jatim dalam rentang waktu sekitar 24 jam.
Momen tersebut terjadi pada 2025. “Jadi pagi sampai sore saya wisuda, setelah itu malamnya main di Bojonegoro, Livoli. Besoknya, ke Gresik buat main Piala Panglima itu,” beber Alfin.
Namun, Alfin berusaha menikmati dan mensyukuri setiap momen tersebut. Termasuk ketika kini harus fokus membela Indonesia di Asian Games 2026.
Tergabung di Pul B, tim voli putra Indonesia akan menghadapi Thailand pada 27 September, Kyrgyzstan pada 28 September, dan Iran pada 29 September.
“Untuk persiapan Asian Games ini tentu bisa fokus ya. Karena diberi kemudahan untuk mengikuti pelajarannya online, dan diberikan tugas-tugasnya juga online. Jadi Unitomo mendukung buat saya berprestasi.”
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Jawa Pos
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