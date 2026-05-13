Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Berebut Tiket Kelas 75 Kg Asian Games 2026, Batal Ikut Kejuaraan Asia di India

Rizki Juniansyah, lifter TNI yang meraih medali emas sekaligus memecahkan rekor dunia pada SEA Games 2025. (Istimewa)
JawaPos.com – Persaingan dua lifter andalan Indonesia, Rizki Juniansyah dan Rahmat Erwin Abdullah, dipastikan memanas jelang Asian Games Nagoya 2026. Keduanya bakal berebut satu tempat di kelas 75 kilogram (kg) putra Seleksi Nasional (Seleknas). Seleknas dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni mendatang.
Rizki mengungkapkan, hasil Seleknas nanti akan menentukan siapa yang tampil di kelas 75 kg pada Asian Games XXI Prefektur Aichi dan Kota Nagoya, Jepang, 19 September-4 Oktober 2026. Sementara lifter yang kalah kemungkinan naik ke kelas 81 kg.
“Kemungkinan besar kami beradu di Seleknas nanti. Siapa yang kalah, dia yang naik ke kelas 81 kg,” ujar Rizki.
Bagi peraih emas Olimpiade Paris 2024 itu, Asian Games Nagoya menjadi debutnya pada ajang multi event terbesar Asia.
Sebelumnya, Rizki absen pada Asian Games Hangzhou 2022 karena harus menjalani operasi usus buntu. Sementara itu, Rahmat bakal menjalani penampilan keduanya di Asian Games setelah sebelumnya meraih medali emas kelas 73 kg di Hangzhou.
Rizki menilai persaingan di Nagoya nanti tidak akan mudah. Dia menyebut lifter-lifter dari Korea Utara, Korea Selatan, dan Tiongkok masih menjadi ancaman utama di cabang angkat besi Asia.
“Saya juga tidak tahu seperti apa latihan mereka. Yang pasti saya tetap fokus berlatih dan terus mengejar prestasi,” tegasnya.
Rizki juga mengungkapkan Indonesia batal mengikuti Kejuaraan Asia di India yang sedianya berlangsung bulan ini.
“Harusnya bulan ini kami berangkat ke India untuk Kejuaraan Asia, tapi tidak jadi berangkat karena mungkin situasinya sedang tidak baik-baik saja,” ucapnya.
