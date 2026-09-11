Rizki Juniansyah Kejar Berat Badan Ideal, Jelang Debut Kelas 85 Kg Asian Games 2026

JawaPos.com - Rizki Juniansyah bakal menjalani debut di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dengan turun di kelas 85 kilogram (kg). Lifter Indonesia itu sebelumnya meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 di kelas 73 kg.

Perubahan kelas tersebut membuat Rizki harus menyesuaikan kondisi fisiknya. Saat ini, berat badan lifter 23 tahun tersebut berada di kisaran 78 kg. Rizki mengatakan, penambahan berat badan dilakukan secara bertahap. Dia tidak ingin sekadar menaikkan bobot, tetapi juga memastikan peningkatan kekuatan yang dibutuhkan untuk bertanding di kelas 85 kg.

Persiapan dilakukan melalui pengaturan nutrisi, latihan, dan kondisi fisik. Rizki dituntut mencapai komposisi tubuh yang sesuai sebelum tampil di Jepang.

"Karena memang saya naik berat badan, bukan asal naik-naik aja. Tapi harus mempunyai power yang bermanfaat buat bertanding," ujar Rizki.

Selain menghadapi kelas baru, Rizki juga mendapat ekspektasi besar setelah kesuksesannya di Olimpiade Paris. Namun, dia tidak ingin menjadikan target medali sebagai beban.

"Sebenarnya bukan beban ya bagi saya. Itu sebagai motivasi untuk semangat lagi buat bertanding," tegasnya.