Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Taufiq Ardyansyah
Sabtu, 12 September 2026 | 00.40 WIB

Rizki Juniansyah Kejar Berat Badan Ideal, Jelang Debut Kelas 85 Kg Asian Games 2026

Rizki Juniansyah naik ke kelas 85 kg di Asian Games 2026. Lifter Indonesia itu fokus menambah berat badan sekaligus kekuatan secara bertahap. (Dok. BPMI) - Image

Rizki Juniansyah naik ke kelas 85 kg di Asian Games 2026. Lifter Indonesia itu fokus menambah berat badan sekaligus kekuatan secara bertahap. (Dok. BPMI)

JawaPos.com - Rizki Juniansyah bakal menjalani debut di Asian Games Aichi-Nagoya 2026 dengan turun di kelas 85 kilogram (kg). Lifter Indonesia itu sebelumnya meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 di kelas 73 kg.

Perubahan kelas tersebut membuat Rizki harus menyesuaikan kondisi fisiknya. Saat ini, berat badan lifter 23 tahun tersebut berada di kisaran 78 kg. Rizki mengatakan, penambahan berat badan dilakukan secara bertahap. Dia tidak ingin sekadar menaikkan bobot, tetapi juga memastikan peningkatan kekuatan yang dibutuhkan untuk bertanding di kelas 85 kg.

Persiapan dilakukan melalui pengaturan nutrisi, latihan, dan kondisi fisik. Rizki dituntut mencapai komposisi tubuh yang sesuai sebelum tampil di Jepang.

"Karena memang saya naik berat badan, bukan asal naik-naik aja. Tapi harus mempunyai power yang bermanfaat buat bertanding," ujar Rizki.

Selain menghadapi kelas baru, Rizki juga mendapat ekspektasi besar setelah kesuksesannya di Olimpiade Paris. Namun, dia tidak ingin menjadikan target medali sebagai beban.

"Sebenarnya bukan beban ya bagi saya. Itu sebagai motivasi untuk semangat lagi buat bertanding," tegasnya.

"Karena buat apa dijadikan beban? Kalau misalkan dijadikan beban buat saya, kita akan jelek di pertandingan. Jadi, saya bakal tetap bawa enjoy," imbuh Rizki. (fiq/bas)

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Indonesia Berangkatkan 430 Atlet ke Asian Games 2026, Kontingen Diperkuat 145 Ofisial - Image
Sports

Indonesia Berangkatkan 430 Atlet ke Asian Games 2026, Kontingen Diperkuat 145 Ofisial

Kamis, 10 September 2026 | 23.19 WIB

Bonus Emas Asian Games 2026 Naik, Prabowo Janjikan Rp3 Miliar - Image
Sports

Bonus Emas Asian Games 2026 Naik, Prabowo Janjikan Rp3 Miliar

Kamis, 10 September 2026 | 02.10 WIB

Timnas Basket Putra Indonesia Berangkat Paling Awal ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026 - Image
Sports

Timnas Basket Putra Indonesia Berangkat Paling Awal ke Asian Games Aichi-Nagoya 2026

Senin, 7 September 2026 | 23.12 WIB

Terpopuler

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh - Image
1

Aris Sebut Dua Apartemennya Dipakai Endah Fitrianingsih dan Malik Bawazier Berselingkuh

2

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

3

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

4

Prediksi Skor Fenerbahce vs Roma di Liga Champions: Duel Seru Berpotensi Seri

5

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk di Liga Champions: Kans Boeren Amankan 3 Poin

6

Rombongan Badan Pangan Ditembaki di Papua Pegunungan, 3 Orang Tewas

7

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

8

Prediksi Skor Sporting Lisbon vs Galatasaray di Liga Champions: Leões Sikat Tim Tamu di Kandang

9

Prediksi Skor Slavia Prague vs Lens di Liga Champions: Duel Sengit Rawan Berakhir Imbang!

10

Prediksi Skor Como vs RB Leipzig di Liga Champions: I Lariani Siap Libas Tim Tamu di Sinigaglia

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore