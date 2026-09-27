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Taufiq Ardyansyah
Minggu, 27 September 2026 | 20.04 WIB

PRIMAROX 2026 Satukan Sipil dan TNI/Polri lewat Kompetisi Hybrid Fitness

Adu ketahanan fisik dalam PRIMAROX 2026 di Hall 8–9 ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (26/9). (Istimewa) - Image

Adu ketahanan fisik dalam PRIMAROX 2026 di Hall 8–9 ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (26/9). (Istimewa)

JawaPos.com - Masyarakat sipil, anggota TNI, dan Polri, beradu ketahanan fisik dalam PRIMAROX 2026 di Hall 8–9 ICE BSD City, Tangerang, Sabtu (26/9).

Ajang hybrid fitness race tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto turut hadir sekaligus membuka kompetisi yang menggabungkan olahraga lari dan latihan fisik tersebut.

PRIMAROX 2026 tak sekadar menjadi ajang adu kekuatan. 

Kompetisi ini juga memberikan kesempatan kepada peserta dari berbagai kalangan untuk menguji kemampuan masing-masing.

Karena itu, panitia membagi peserta ke dalam sejumlah kategori dengan klasifikasi dan podium tersendiri.

Kolonel Inf Indra Mardianto mengatakan, penyelenggaraan PRIMAROX menjadi momentum untuk memperkuat sportivitas dan kebersamaan melalui olahraga.

“Kehadiran Bapak Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, pada kegiatan ini menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi terhadap semangat masyarakat dan peserta yang turut berpartisipasi dalam PRIMAROX 2026,” ujar Indra Mardianto.

Dukungan terhadap ajang tersebut juga terlihat dari kehadiran Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita pada malam hari.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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