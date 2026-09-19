51 Ribu Prajurit-900 Alutsista Bakal Meriahkan HUT ke-81 TNI di Monas Jakarta

JawaPos.com - Sebanyak 51 ribu prajurit TNI dan 900 alat utama sistem persenjataan (alutsista) bakal meramaikan peringatan HUT ke-81 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus).

Dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto, lebih dari 51 ribu personel dan 900 alutsista. Baik TNI AD, TNI AL, maupun TNI AU akan terlibat dalam parade dan defile.

”Selain itu juga ada alutsista lain yang kita siapkan sebagai background dalam pelaksanaan upacara nantinya. Ini semua dilaksanakan sebagai wujud show of force kemampuan TNI, kekuatan TNI dan profesionalisme kami,” ucap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen M. Nas pada Sabtu (19/9).

Dalam parade dan defile tersebut, TNI akan menunjukkan kekuatan yang dimiliki kepada seluruh rakyat Indonesia.

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Termasuk alutsista-alutsista baru seperti kapal induk yang baru saja didatangkan dari Italia melalui skema hibah.

”Nanti dalam pelaksanaan naval parade juga akan ditampilkan di situ kapal induk yang saat ini namanya (ITS Giuseppe) Garibaldi, hibah dari Pemerintah Italia yang sudah diterima kemarin (18/9),” kata Nas.

Kapal induk yang rencananya akan berganti nama menjadi KRI Sriwijaya-100 itu akan ditampilkan saat sailing pass dalam Naval Parade. Selain itu, pesawat tempur Dassault Rafale juga akan unjuk kemampuan.

Saat ini, TNI tengah melaksanakan pameran bertajuk TNI Fair di Lapangan Silang Monas.

Pameran tersebut berlangsung mulai hari ini sampai besok (20/9). Masyarakat diperbolehkan hadir secara langsung tanpa perlu membayar.