Ratusan Kapal Perang Bakal Penuhi Teluk Jakarta Jelang HUT ke-81 TNI, Termasuk Kapal Induk Giuseppe

Kapal induk Giuseppe Garibaldi Dari Italia. (Wikipedia)
JawaPos.com - Menjelang HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober mendatang, ratusan kapal perang milik TNI AL akan memenuhi Perairan Teluk Jakarta. Termasuk diantaranya Kapal Induk Giuseppe Garibaldi sebagai salah satu armada tempur baru Angkatan Laut.
Berdasar keterangan resmi dari Mabes TNI, tidak kurang dari 102 kapal perang akan terlibat dalam agenda Naval Parade dan Sailing Pass tersebut. Rencananya acara itu berlangsung sehari sebelum HUT TNI, yakni pada 4 Oktober. Presiden Prabowo Subianto direncanakan hadir secara langsung.
Kepada awak media, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyatakan bahwa agenda tersebut merupakan salah satu dari banyak rangkaian kegiatan yang diselenggarakan sebelum acara puncak peringatan HUT ke-81 TNI.
”Data perencanaan mencatat 102 KRI terlibat dalam rangkaian Naval Parade,” kata dia dalam keterangan resminya.
Tidak hanya Naval Parade, sejumlah pesawat TNI juga akan melakukan Fly Pass di hadapan Presiden Prabowo dan sejumlah pejabat negara lainnya. TNI bahkan sudah menyiapkan demonstrasi dari para prajurit pasukan khusus dan alutsista baru.
Tahun ini, HUT ke-81 TNI akan dipusatkan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus). Di lokasi yang sama institusi militer Indonesia juga akan menyelenggarakan TNI Fair mulai 19-20 September mendatang. Sejumlah alutsista akan dipamerkan dalam kegiatan tersebut.
Masyarakat diperbolehkan untuk hadir secara langsung dalam TNI Fair mulai pukul 08.00 WIB-21.00 WIB. TNI juga menggelar bakti kesehatan, pameran komunitas kendaraan antik, serta membagikan 15.000 paket sembako dan 30 ribu porsi makanan gratis.
Rangkaian TNI Fair berlanjut pada 20 September melalui TNI Run 10K dan 5K serta Fun Walk sejauh 6,4 kilometer. Masing-masing kegiatan tersebut ditargetkan diikuti sekitar 10 ribu peserta. Selain TNI Fair, beberapa kegiatan lain dilaksanakan dalam rangkaian HUT ke-81 TNI yang berlangsung sejak Agustus sampai Oktober nanti.
Termasuk diantaranya aneka Lomba dan Open Tournament Piala Panglima TNI yang berlangsung pada 1 Agustus-10 Oktober 2026. Kegiatan tersebut meliputi 72 jenis lomba yang terdiri atas 61 cabang olahraga dan 11 cabang non-olahraga. Sebelum puncak peringatan, TNI doa bersama lintas agama pada 1 Oktober 2026.
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