Batal di Monas, HUT ke-81 TNI Digelar Sederhana di Mabes TNI

JawaPos.com - Mabes TNI memastikan agenda peringatan HUT ke-81 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus) pada 5 Oktober mendatang dibatalkan.

Agenda tersebut dipindahkan ke Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim) dengan acara sederhana.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyampaikan, keputusan diambil lantaran banyak prajurit TNI yang dikirim ke lokasi terdampak bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

”Karena banyak prajurit yang sedang melaksanakan penugasan penanganan bencana,” kata dia pada Selasa (22/9).

Meski agenda besar yang tersebut batal dilangsungkan di Monas, Nas memastikan bahwa peringatan HUT TNI tetap mengutamakan kekhidmatan.

Selain acara di Monas yang batal terselenggara, sejumlah agenda seperti sailing pass di Perairan Teluk Jakarta juga batal dilakukan.

Termasuk rangkaian acara parade dan defile pasukan serta alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang sebelumnya direncanakan melibatkan ribuan pasukan, agenda itu dibatalkan.