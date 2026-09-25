Prediksi Skor Mali vs Tanjung Verde di Kualifikasi Piala Afrika 2027: Duel Sengit Berpotensi Imbang!

JawaPos.com - Mali akan menghadapi Tanjung Verde pada laga pertama Grup K Kualifikasi Piala Afrika 2027. Laga tersebut diuprediksi berlangsung ketat, mengingat kedua tim sama-sama membdiik hasil positif di laga perdana.

Mali akan menjamu Tanjung Verde di Stade 26 Mars, Bamako, Mali, Sabtu (26/9/2026). Sesuai jadwal, laga tersebut akan berlangsung pukul 02.00 WIB.

Meski bermain di hadapan publik sendiri, Mali datang dengan modal yang kurang meyakinkan. Tim asuhan Anthony da Silva tersebut belum mencatatkan kemenangan dalam enam laga terakhir.

Teranyar, Mali kalah 0-2 dari Iran dalam laga persahabatan internasional yang berlangsung pada 4 Juni 2026. Dalam pertandingan itu, gawang tim berjuluk Les Aigles tersebut dibobol oleh Saeid Ezatolahi dan Ramin Rezaeian.

Di sisi lain, Tanjung Verde memiliki perjalanan yang cukup menarik sepanjang 2026. Kepercayaan diri tim berjuluk The Blue Sharks itu juga bisa dikatakan cukup tinggi setelah mengukir tinta sejarah di Piala Dunia 2026.

Tanjung Verde yang berstatus debutan di Piala Dunia 2026 sukses menunjukkan penampilan impresif. Mereka tidak terkalahkan pada fase grup yang dihuni Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi.

The Blue Sharks finis di posisi kedua grup dan berhak melaju ke babak gugur untuk menghadapi Argentina. Dalam laga tersebut, Tanjung Verde kembali membuat kejutan dengan memberikan perlawanan sengit.

Tanjung Verde sukses menahan imbang Argentina dengan skor 1-1 hingga 90 menit. Sayangnya, mereka takluk dengan skor akhir 2-3 setelah kecolongan dua gol di babak perpanjangan waktu.

Prediksi Skor Mali vs Tanjung Verde Secara kualitas, kedua tim diprediksi bakal bersaing memperebutkan dua posisi teratas Grup K bersama Liberia dan Rwanda. Karena itu, pertandingan tersebut diperkirakan berlangsung sengit sejak menit awal.