Prediksi Susunan Pemain Indonesia vs Singapura: Kapten Kevin Diks Ingin Angkat Trofi

Pesepak bola Timnas Indonesia Kevin Diks saat melawan Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Prediksi susunan pemain Indonesia vs Singapura di FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin Diks diprediksi memimpin lini belakang Garuda. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Timnas Indonesia menghadapi Singapura pada laga perdana Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (25/9/2026) pukul 20.00 WIB. Kevin Diks akan menjadi kapten sekaligus salah satu andalan di lini belakang Garuda.
Indonesia datang dengan skuad 23 pemain yang telah dipilih John Herdman. Bek yang memperkuat Borussia Monchengladbach tersebut termasuk dalam daftar pemain yang disiapkan untuk turnamen.
Kevin Diks menegaskan fokusnya bersama rekan-rekan setim adalah menjalani pertandingan demi pertandingan. Ia menyebut laga pembuka menjadi langkah awal Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.
"Besok adalah pertandingan pertama, dan kami akan fokus melangkah dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya," kata Kevin Diks saat jumpa pers yang dikutip Antara, Kamis (24/9).
Sementara itu, John Herdman antusias memimpin Indonesia pada pertandingan perdana di hadapan pendukung sendiri. Pelatih asal Inggris tersebut juga menyimpan ambisi membawa Garuda meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026.
"Ini adalah kesempatan besar bagi Indonesia untuk bertanding di kandang sendiri, dan untuk pertama kalinya di turnamen ini, ada kesempatan bagi kami untuk mengangkat trofi," kata Herdman.
John Herdman sebelumnya memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi sehat. Namun, pelatih asal Inggris itu mengakui waktu kedatangan sejumlah pemain menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan starting XI. Calvin Verdonk dan Dean James termasuk pemain yang datang terlambat ke Indonesia.
Dengan komposisi pemain yang tersedia, Indonesia diprediksi menggunakan formasi tiga bek. Maarten Paes berpeluang menempati posisi penjaga gawang dengan Rizky Ridho, Kevin Diks, dan Justin Hubner di depannya.
Nathan Tjoe-A-On dan Calvin Verdonk diprediksi mengisi sektor sayap. Sementara itu, Joey Pelupessy dan Thom Haye menjadi pilihan di lini tengah.
Untuk lini depan, Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeny diprediksi mendukung Mitchell Baker sebagai ujung tombak.
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