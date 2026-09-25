PBSI Konfirmasi Jafar akan Dipasangkan dengan Rinjani di Ganda Campuran

JawaPos.com - PBSI mengonfirmasi bahwa Jafar Hidayatullah akan dipasangkan dengan Rinjani Kwinnara Nastine di nomor ganda campuran untuk tiga turnamen internasional ke depan.

"Ini masih dalam tahap percobaan untuk melihat bagaimana mereka bisa bermain bersama dan sejauh mana kecocokan mereka di lapangan," kata pelatih kepala ganda campuran utama Indonesia Nova Widianto, dikutip dari PBSI, Jumat.

Nova melanjutkan, duet Jafar/Rinjani akan beraksi di Korea Open (3-8 November), Kaohsiung Masters (10-15 November) dan Syed Modi India International (24-29 November).

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Jafar sendiri sebelumnya berpasangan dengan Felisha Albertha Nathaniel Pasaribu di nomor ganda campuran. Sementara Rinjani Kwinnara Nastine datang dari sektor ganda putri bersama Isyana Syahira Meida.

Saat ini Felisha Pasaribu dipasangkan dengan Dejan Ferdinansyah untuk tampil di Denmark Open dan French Open 2026.

Nova Widianto menegaskan, pihaknya akan memantau performa Jafar/Rinjani pada tiga turnamen yang mereka ikuti tersebut.

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Setelah itu, PBSI akan melakukan evaluasi dan menyusun rencana untuk kedua pebulu tangkis tersebut.