Indonesia Siap Tempur di Perempat Final Asian Games 2026, Malaysia dan Taiwan Jadi Tantangan

JawaPos.com - Tim bulu tangkis Indonesia siap mengerahkan kekuatan terbaik pada babak perempat final Asian Games 2026. Tim beregu putra dan putri sama-sama bertekad tampil habis-habisan demi mengamankan tiket ke semifinal.

Tim beregu putri Indonesia lebih dulu memastikan tempat di delapan besar setelah mengalahkan Mongolia dengan skor 3-0 pada babak 16 besar. Sementara itu, tim beregu putra mendapatkan tiket langsung ke perempat final sehingga tidak perlu melewati babak sebelumnya.

Tim beregu putra Indonesia selanjutnya akan menghadapi Malaysia pada babak perempat final. Duel tersebut menjadi ujian bagi skuad Merah Putih karena Malaysia diperkuat sejumlah pemain berpengalaman.

Sementara itu, tim beregu putri Indonesia akan menghadapi Taiwan di babak delapan besar. Pelatih ganda putri Indonesia, Karel Mainaky, memastikan persiapan anak asuhnya sudah dilakukan secara matang.

"Kalau lihat dari kondisi anak-anak tadi di latihan terakhir, baik teknik maupun fisik saya lihat sudah siap untuk menghadapi Chinese Taipei," kata Karel dalam keterangan resmi PBSI, Senin (21/9/2026).

Karel juga menekankan pentingnya kebersamaan seluruh anggota tim menjelang pertandingan. Menurutnya, komunikasi antara sektor ganda putri dan tunggal putri diharapkan memberikan dampak positif terhadap penampilan Indonesia.

"Kami selalu mengutamakan kesatuan dan kebersamaan. Jadi tadi juga sudah kumpul dengan tim tunggal putri, dengan coach Imam (Tohari). Semoga ini membawa dampak positif bagi performa anak-anak," ujarnya.

Karel memastikan Indonesia akan menurunkan komposisi terbaik saat menghadapi Taiwan. Ia meminta para pemain menerapkan hasil latihan sekaligus tampil tenang ketika menghadapi tekanan pertandingan.

"Pasti yang diturunkan adalah komposisi terbaik. Ganda mereka cukup kuat tapi dengan persiapan yang anak-anak lakukan, pasangan lawan bukan yang tidak bisa dilewati," tutur Karel.