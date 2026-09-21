Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Selasa, 22 September 2026 | 04.52 WIB

Indonesia Siap Tempur di Perempat Final Asian Games 2026, Malaysia dan Taiwan Jadi Tantangan

Tim bulu tangkis Indonesia siap tampil habis-habisan di perempat final Asian Games 2026. Tim putra hadapi Malaysia, putri lawan Taiwan. (Dok. PBSI) - Image

Tim bulu tangkis Indonesia siap tampil habis-habisan di perempat final Asian Games 2026. Tim putra hadapi Malaysia, putri lawan Taiwan. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - Tim bulu tangkis Indonesia siap mengerahkan kekuatan terbaik pada babak perempat final Asian Games 2026. Tim beregu putra dan putri sama-sama bertekad tampil habis-habisan demi mengamankan tiket ke semifinal.

Tim beregu putri Indonesia lebih dulu memastikan tempat di delapan besar setelah mengalahkan Mongolia dengan skor 3-0 pada babak 16 besar. Sementara itu, tim beregu putra mendapatkan tiket langsung ke perempat final sehingga tidak perlu melewati babak sebelumnya.

Tim beregu putra Indonesia selanjutnya akan menghadapi Malaysia pada babak perempat final. Duel tersebut menjadi ujian bagi skuad Merah Putih karena Malaysia diperkuat sejumlah pemain berpengalaman.

Sementara itu, tim beregu putri Indonesia akan menghadapi Taiwan di babak delapan besar. Pelatih ganda putri Indonesia, Karel Mainaky, memastikan persiapan anak asuhnya sudah dilakukan secara matang.

"Kalau lihat dari kondisi anak-anak tadi di latihan terakhir, baik teknik maupun fisik saya lihat sudah siap untuk menghadapi Chinese Taipei," kata Karel dalam keterangan resmi PBSI, Senin (21/9/2026).

Karel juga menekankan pentingnya kebersamaan seluruh anggota tim menjelang pertandingan. Menurutnya, komunikasi antara sektor ganda putri dan tunggal putri diharapkan memberikan dampak positif terhadap penampilan Indonesia.

"Kami selalu mengutamakan kesatuan dan kebersamaan. Jadi tadi juga sudah kumpul dengan tim tunggal putri, dengan coach Imam (Tohari). Semoga ini membawa dampak positif bagi performa anak-anak," ujarnya.

Karel memastikan Indonesia akan menurunkan komposisi terbaik saat menghadapi Taiwan. Ia meminta para pemain menerapkan hasil latihan sekaligus tampil tenang ketika menghadapi tekanan pertandingan.

"Pasti yang diturunkan adalah komposisi terbaik. Ganda mereka cukup kuat tapi dengan persiapan yang anak-anak lakukan, pasangan lawan bukan yang tidak bisa dilewati," tutur Karel.

"Saya ingin mereka praktekkan apa yang sudah didapat di latihan. Main all out, yakin, percaya, sabar dan tenang," tambahnya.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Lolos ke Perempat Final Asian Games 2026, Taiwan Menanti - Image
Sports

Tim Bulu Tangkis Putri Indonesia Lolos ke Perempat Final Asian Games 2026, Taiwan Menanti

Selasa, 22 September 2026 | 00.42 WIB

Yu Zidi Pecahkan Rekor Asian Games di Usia 13 Tahun - Image
Sports

Yu Zidi Pecahkan Rekor Asian Games di Usia 13 Tahun

Senin, 21 September 2026 | 23.51 WIB

Tak Ada Timnas Indonesia! Berikut Jadwal Pertandingan Sepak Bola Asian Games 2026 - Image
Sports

Tak Ada Timnas Indonesia! Berikut Jadwal Pertandingan Sepak Bola Asian Games 2026

Senin, 21 September 2026 | 20.42 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore