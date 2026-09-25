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Antara
Jumat, 25 September 2026 | 16.54 WIB

Pembinaan Bulu Tangkis Usia Dini MilkLife Festival SenengMinton 2026 Hadir di Magelang

Sejumlah anak mengikuti perlombaan dalam ajang MilkLife Festival SenengMinton 2026 di Magelang, Kamis (24/9). (Istimewa) - Image

Sejumlah anak mengikuti perlombaan dalam ajang MilkLife Festival SenengMinton 2026 di Magelang, Kamis (24/9). (Istimewa)

JawaPos.com - Bakti Olahraga Djarum Foundation dan MilkLife kembali menghadirkan pembinaan bulu tangkis usia dini melalui ajang MilkLife Festival SenengMinton 2026 di Magelang.

Dikemas dalam permainan bernuansa badminton yang interaktif dan menyenangkan, sebanyak 480 siswa kelas 1 hingga kelas 3 dari 16 sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) di Kota Magelang dan sekitarnya ambil bagian dalam ajang yang didukung Pengurus Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Selusuh Indonesia (PBSI) Jawa Tengah tersebut.

Magelang menjadi kota kedua penyelenggaraan MilkLife Festival SenengMinton 2026 setelah Purwokerto pada April.

Selanjutnya festival perlombaan ini juga akan menyambangi tiga kota lain di Jawa Tengah yakni Solo (1 Oktober), Kudus (17 - 18 Oktober), dan Semarang (28 Oktober).

Program Director Bakti Olahraga Djarum Foundation Yoppy Rosimin mengatakan, penyelenggaraan ajang itu menjadi langkah terstruktur dan sistematis dalam memperkuat ekosistem bulu tangkis demi menjaga kesinambungan regenerasi atlet.

Dengan kompetisi berkonsep fun games, dia berharap dapat menumbuhkan kecintaan terhadap bulu tangkis, sekaligus membuka jalan bagi calon atlet tangguh nan andal di masa mendatang.

”Kami ingin terlebih dahulu menghadirkan pengalaman yang menyenangkan agar siswa dapat mencintai dan berminat mendalami olahraga bulu tangkis,” tutur Yoppy Rosimin dilansir dari Antara.

Yoppy mengatakan, pihaknya meyakini ketika minat anak-anak itu tumbuh, proses pembinaan dapat berjalan secara optimal yang bermuara pada lahirnya generasi atlet guna meneruskan tradisi prestasi bulutangkis Indonesia di level dunia.

Sementara itu, Ketua Umum Pengprov PBSI Jateng Basri Yusuf menilai, MilkLife Festival SenengMinton yang datang ke sejumlah daerah yang menjadi lumbung bibit bulu tangkis memberikan dampak positif terhadap proses pembinaan mulai level akar rumput.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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