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Andika Rachmansyah
Jumat, 25 September 2026 | 23.39 WIB

Jafar Rinjani Jadi Racikan Baru PBSI, Diuji di Tiga Turnamen

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu absen di BWF World Championships 2026. (Djarum Badminton) - Image

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu absen di BWF World Championships 2026. (Djarum Badminton)

JawaPos.com - Pelatih ganda campuran Pelatnas PBSI, Nova Widianto, melakukan penyegaran dengan memasangkan Jafar Hidayatullah dan Rinjani Kwinnara Nastine. Duet anyar tersebut akan langsung diuji dalam tiga turnamen internasional sepanjang November 2026.

Jafar/Rinjani dijadwalkan tampil di Korea Open (Super 500) pada 3-8 November 2026. Setelah itu, keduanya akan melanjutkan kiprah ke Kaohsiung Masters Super 100 pada 10-15 November dan Syed Modi India International Super 300 pada 24-29 November 2026.

Nova mengungkapkan bahwa Jafar/Rinjani masih berstatus pasangan percobaan dan belum ditetapkan sebagai duet permanen. Tiga turnamen tersebut akan menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat adaptasi sekaligus kecocokan permainan kedua pemain.

"Ini masih dalam tahap percobaan untuk melihat bagaimana mereka bisa bermain bersama dan sejauh mana kecocokan mereka di lapangan," kata Nova dalam keterangan resmi PBSI, Jumat (25/9).

Menurut Nova, pengalaman tampil bersama dalam tiga turnamen bakal menjadi bagian penting dalam proses penilaian. Tim pelatih ingin melihat bagaimana Jafar dan Rinjani menjalankan pola permainan ketika berhadapan dengan lawan di level internasional.

Selain kecocokan permainan, hasil pertandingan juga akan menjadi bahan pertimbangan tim pelatih. Performa keduanya selama menjalani rangkaian turnamen akan diamati sebelum keputusan mengenai kelanjutan pasangan tersebut diambil.

"Setelah menjalani tiga turnamen tersebut, kami akan melakukan evaluasi dari hasil pertandingan dan perkembangan mereka selama bermain bersama. Dari evaluasi itu nantinya akan kami tentukan langkah selanjutnya untuk pasangan ini," tutur Nova.

Uji coba Jafar/Rinjani menjadi bagian dari upaya tim pelatih ganda campuran PBSI mencari komposisi terbaik di sektor tersebut. Kehadiran pasangan baru ini sekaligus membuka opsi tambahan bagi Pelatnas PBSI dalam menghadapi persaingan di level internasional.

Tiga turnamen pada November nanti akan menjadi panggung awal bagi Jafar/Rinjani untuk membangun chemistry sebagai pasangan. Rangkaian pertandingan tersebut juga akan memberikan gambaran kepada tim pelatih mengenai potensi dan perkembangan duet anyar tersebut.

Editor: Edi Yulianto
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