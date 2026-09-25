Jafar Rinjani Jadi Racikan Baru PBSI, Diuji di Tiga Turnamen

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu absen di BWF World Championships 2026. (Djarum Badminton)
JawaPos.com - Pelatih ganda campuran Pelatnas PBSI, Nova Widianto, melakukan penyegaran dengan memasangkan Jafar Hidayatullah dan Rinjani Kwinnara Nastine. Duet anyar tersebut akan langsung diuji dalam tiga turnamen internasional sepanjang November 2026.
Jafar/Rinjani dijadwalkan tampil di Korea Open (Super 500) pada 3-8 November 2026. Setelah itu, keduanya akan melanjutkan kiprah ke Kaohsiung Masters Super 100 pada 10-15 November dan Syed Modi India International Super 300 pada 24-29 November 2026.
Nova mengungkapkan bahwa Jafar/Rinjani masih berstatus pasangan percobaan dan belum ditetapkan sebagai duet permanen. Tiga turnamen tersebut akan menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk melihat adaptasi sekaligus kecocokan permainan kedua pemain.
Baca Juga:Bulu Tangkis Raih Emas Pertama di Asian Games 2026, Menpora Singgung Peran Presiden Prabowo
"Ini masih dalam tahap percobaan untuk melihat bagaimana mereka bisa bermain bersama dan sejauh mana kecocokan mereka di lapangan," kata Nova dalam keterangan resmi PBSI, Jumat (25/9).
Menurut Nova, pengalaman tampil bersama dalam tiga turnamen bakal menjadi bagian penting dalam proses penilaian. Tim pelatih ingin melihat bagaimana Jafar dan Rinjani menjalankan pola permainan ketika berhadapan dengan lawan di level internasional.
Selain kecocokan permainan, hasil pertandingan juga akan menjadi bahan pertimbangan tim pelatih. Performa keduanya selama menjalani rangkaian turnamen akan diamati sebelum keputusan mengenai kelanjutan pasangan tersebut diambil.
"Setelah menjalani tiga turnamen tersebut, kami akan melakukan evaluasi dari hasil pertandingan dan perkembangan mereka selama bermain bersama. Dari evaluasi itu nantinya akan kami tentukan langkah selanjutnya untuk pasangan ini," tutur Nova.
Baca Juga:Doa Orang Tua Bantu Ubed Antar Tim Bulu Tangkis Putra Indonesia Raih Emas Asian Games 2026
Uji coba Jafar/Rinjani menjadi bagian dari upaya tim pelatih ganda campuran PBSI mencari komposisi terbaik di sektor tersebut. Kehadiran pasangan baru ini sekaligus membuka opsi tambahan bagi Pelatnas PBSI dalam menghadapi persaingan di level internasional.
Tiga turnamen pada November nanti akan menjadi panggung awal bagi Jafar/Rinjani untuk membangun chemistry sebagai pasangan. Rangkaian pertandingan tersebut juga akan memberikan gambaran kepada tim pelatih mengenai potensi dan perkembangan duet anyar tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Andorra vs Malta di Liga Nations UEFA: The Reds Menang Tipis di Encamp
Prediksi Skor Laos vs Brunei di FIFA ASEAN Cup: Thim Xad Menang di Laga Perdana
Prediksi Skor Norwegia vs Denmark di Liga Nations UEFA: The Vikings Menang Tipis di Ullevaal Stadion
Prediksi Skor Austria vs Israel di Liga Nations UEFA: Das Team Menang Telak di Raiffeisen Arena
Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026
Prediksi Skor Liechtenstein vs Lithuania di Liga Nations UEFA: Rinktinė Menang di Kandang Lawan
Prediksi Skor Myanmar vs Timor Leste di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Gasak Lawan di Laga Perdana
Prediksi Skor Jepang vs Uruguay: Ko Itakura Targetkan Kemenangan
Prediksi Skor Kosovo vs Irlandia di Liga Nations UEFA: The Green Army Curi Poin di Fadil Vokrri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022