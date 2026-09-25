Asian Games 2026: Indonesia Raih Perunggu Sepak Takraw Beregu Putri

JawaPos.com - Tim sepak takraw beregu putri Indonesia meraih medali perunggu Asian Games 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Jepang 2-0 pada laga perebutan tempat ketiga di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, Jumat.

"Alhamdulillah atlet bermain bagus dan susunan regu sudah pas, semangat dan motivasi anak-anak untuk menang sangat tinggi," kata pelatih timnas sepak takraw putri Indonesia Ramli Komang seusai pertandingan.

Indonesia tampil solid sejak awal pertandingan dan berhasil memenangi dua set langsung dengan skor 15-11 dan 15-9 pada laga pertama. Partai kedua, Indonesia masih belum tergoyahkan dan menguncinya dengan keunggulan 15-5, 15-12.

Hasil tersebut mengulang capaian pada Asian Games Hangzhou 2022, ketika tim putri juga meraih medali perunggu pada nomor tim.

"Capaian ini sama waktu Hangzhou, yaitu perunggu di nomor tim. Kecuali putra, di Hangzhou tidak dapat medali di nomor tim, sekarang dapat perunggu," ujar Ramli.

Sebelumnya, tim beregu putri Indonesia gagal melaju ke final setelah kalah 0-2 dari Korea Selatan pada babak semifinal, Kamis (24/9).

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Pada pertandingan tersebut, Indonesia yang diperkuat Dini Mita Sari, Fujy Anggy Lestari, Yuliana, Wan Annisa Rachmadi, Ayvonne Halimatu Zahra Perdhana, Kusnelia, Choirunnisa, Dita Pratiwi, dan Frisca Kharisma Indrasari harus mengakui keunggulan Korea Selatan.

Sementara itu, medali emas nomor beregu putri diraih Thailand setelah mengalahkan Korea Selatan 2-0 pada pertandingan final.