Alexander Zverev Mengaku Tidak Sadar Memenangkan US Open 2026 dalam Penentuan Poin yang Dramatis

JawaPos.com - Alexander Zverev mengaku tidak menyadari bahwa dirinya sedang melakukan servis untuk memenangkan gelar US Open ketika menghadapi Ben Shelton di partai final.

Dilansir dari laman Flashscore pada Kamis (24/9), Petenis asal Jerman itu mengatakan pikirannya justru kosong ketika berdiri di garis belakang setelah Shelton melakukan pukulan yang melebar pada poin penentu kemenangan.

Zverev kemudian mengungkapkan hal tersebut kepada Carlos Alcaraz ketika keduanya bersiap memperkuat Tim Eropa dalam ajang Laver Cup.

Zverev mengaku saat itu memperkirakan skor pertandingan masih 4-1 sehingga tidak menyadari bahwa dirinya hanya membutuhkan satu poin untuk memastikan gelar.

Zverev mengatakan kemungkinan besar akan merasa gugup jika menyadari situasi tersebut, terutama apabila skor berada di posisi 5-2. A

Alcaraz yang menyaksikan pertandingan dari rumah mengaku bingung melihat reaksi Zverev dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada momen tersebut.

Tim Eropa yang dipimpin Yannick Noah akan berusaha merebut kembali Piala Laver setelah mengalami kekalahan dari Tim Dunia pada edisi sebelumnya di San Francisco.