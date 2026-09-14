Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 14 September 2026 | 13.34 WIB

Aryna Sabalenka Bangga dengan Perjuangan di US Open meski Harus Kehilangan Gelar Grand Slam

Aryna Sabalenka (Flashscore) - Image

Aryna Sabalenka (Flashscore)

JawaPos.com – Aryna Sabalenka tetap merangkul atmosfer US Open meskipun gagal mempertahankan gelar untuk ketiga kalinya secara beruntun setelah kalah dari Elena Rybakina di final.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (13/9), Petenis Belarusia tersebut takluk 4-6, 7-5, 2-6 dalam pertandingan final yang berlangsung di Arthur Ashe Stadium.

Meski kehilangan posisi nomor satu dunia yang telah ditempatinya selama 99 pekan berturut-turut, Sabalenka mengaku tetap bangga dengan level permainannya dan mendapatkan banyak pelajaran dari turnamen tersebut.

Sabalenka menyebut dukungan penonton di Arthur Ashe Stadium sebagai pengalaman luar biasa ketika dirinya berusaha bangkit menghadapi Rybakina.

Sabalenka bahkan merasa seperti menjadi petenis Amerika karena besarnya dukungan yang diberikan penonton sepanjang pertandingan final.

Sabalenka menilai pengalaman tersebut menjadi salah satu hal positif yang dapat dibawa sebagai motivasi untuk kembali tampil lebih kuat pada musim berikutnya.

Kekalahan dari Rybakina melanjutkan periode sulit Sabalenka di turnamen Grand Slam setelah sebelumnya kalah di final Australia Terbuka, perempat final Prancis Terbuka, dan babak keempat Wimbledon.

Meski demikian, ia bertekad terus bekerja keras, meningkatkan level permainan, serta memenangkan lebih banyak turnamen setelah kehilangan posisi puncak peringkat dunia.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Elena Rybakina Ungkap Tak Ingin Tertekan Saat Hadapi Aryna Sabalenka di Final US Open 2026 - Image
Sports

Elena Rybakina Ungkap Tak Ingin Tertekan Saat Hadapi Aryna Sabalenka di Final US Open 2026

Minggu, 13 September 2026 | 12.35 WIB

Ben Shelton Ukir Sejarah di US Open Setelah Sukses Melaju ke Final Pertama Kalinya - Image
Sports

Ben Shelton Ukir Sejarah di US Open Setelah Sukses Melaju ke Final Pertama Kalinya

Minggu, 13 September 2026 | 12.33 WIB

Alexander Zverev Tembus Final US Open 2026 Usai Kalahkan Karen Khachanov dalam 3 Set Langsung - Image
Sports

Alexander Zverev Tembus Final US Open 2026 Usai Kalahkan Karen Khachanov dalam 3 Set Langsung

Minggu, 13 September 2026 | 12.17 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Getafe vs Deportivo La Coruna di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Napoli vs Bologna di Liga Italia: Partenopei Menang Tipis di Stadio Maradona

3

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Skor Lille vs Troyes di Liga Prancis: Kans Calvin Verdonk Cs Pesta Gol di Kandang

6

Kanaya Whu Vokalis MK9 Meninggal Dunia, Dedi Mulyadi Turut Berduka

7

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

8

Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena

9

Prediksi Skor Celta Vigo vs Malaga di Liga Spanyol: Los Celestes Taklukkan Tim Tamu di Kandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore