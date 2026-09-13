Elena Rybakina Ungkap Tak Ingin Tertekan Saat Hadapi Aryna Sabalenka di Final US Open 2026

Elena Rybakina (Flashscore)
JawaPos.com – Elena Rybakina mengaku tidak ingin memberikan tekanan berlebihan kepada dirinya menjelang menghadapi Aryna Sabalenka pada final US Open.
Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (12/9), Petenis Kazakhstan itu memandang pertandingan tersebut sebagai kesempatan untuk kembali menguji kemampuannya menghadapi rival yang mampu mendorongnya hingga batas permainan.
Rybakina sebelumnya bangkit dari ketertinggalan satu set untuk mengalahkan Coco Gauff 3-6, 6-4, 6-4 pada semifinal dan memastikan tiket ke partai puncak.
Rybakina dan Sabalenka telah dua kali bertemu di final Grand Slam, dengan Sabalenka menang pada Australian Open 2023 sebelum Rybakina membalasnya pada edisi Januari lalu.
Rybakina juga akan mengambil alih posisi nomor satu dunia dari Sabalenka pada Senin, tetapi ia menegaskan tidak ingin menjadikan persaingan peringkat sebagai beban tambahan.
Menurut Rybakina hasil yang kurang diinginkan pada final tidak akan mengakhiri peluangnya karena masih ada turnamen lain hingga penghujung musim.
Petenis berusia 27 tahun itu menilai persaingan dengan Sabalenka justru membantunya mengetahui aspek permainan yang perlu ditingkatkan.
Rybakina juga memberikan apresiasi kepada timnya yang membantunya menjaga performa sepanjang musim dengan mengambil keputusan tepat dalam berbagai situasi.
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