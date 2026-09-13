Ben Shelton Ukir Sejarah di US Open Setelah Sukses Melaju ke Final Pertama Kalinya

JawaPos.com – Ben Shelton mencetak sejarah dengan melaju ke final US Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat, Frances Tiafoe, pada semifinal.

Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (12/9), Unggulan kedelapan tersebut bangkit setelah kehilangan set pertama dan meraih kemenangan 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 untuk memastikan tiket ke partai puncak.

Shelton selanjutnya akan menghadapi unggulan teratas Alexander Zverev pada final yang berlangsung Minggu, dengan peluang meraih gelar Grand Slam pertamanya.

Keberhasilan tersebut membuat Shelton menjadi petenis putra kulit hitam Amerika Serikat pertama sejak Arthur Ashe pada 1972 yang mencapai final US Open.

Shelton juga menjadi petenis putra Amerika Serikat pertama sejak MaliVai Washington pada 1992 yang mencapai final turnamen Grand Slam.

Jika berhasil menjadi juara, Shelton berpeluang mengakhiri penantian 23 tahun Amerika Serikat untuk gelar Grand Slam putra setelah Andy Roddick terakhir kali melakukannya di US Open 2003.

Tiafoe sempat tampil lebih baik pada set pertama dan memanfaatkan kesalahan ganda Shelton untuk merebut keunggulan, tetapi momentum kemudian beralih kepada lawannya.