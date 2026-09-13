Ben Shelton Ukir Sejarah di US Open Setelah Sukses Melaju ke Final Pertama Kalinya

Ben Shelton (Flashscore)
JawaPos.com – Ben Shelton mencetak sejarah dengan melaju ke final US Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat, Frances Tiafoe, pada semifinal.
Dilansir dari laman Flashscore pada Sabtu (12/9), Unggulan kedelapan tersebut bangkit setelah kehilangan set pertama dan meraih kemenangan 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 untuk memastikan tiket ke partai puncak.
Shelton selanjutnya akan menghadapi unggulan teratas Alexander Zverev pada final yang berlangsung Minggu, dengan peluang meraih gelar Grand Slam pertamanya.
Keberhasilan tersebut membuat Shelton menjadi petenis putra kulit hitam Amerika Serikat pertama sejak Arthur Ashe pada 1972 yang mencapai final US Open.
Shelton juga menjadi petenis putra Amerika Serikat pertama sejak MaliVai Washington pada 1992 yang mencapai final turnamen Grand Slam.
Jika berhasil menjadi juara, Shelton berpeluang mengakhiri penantian 23 tahun Amerika Serikat untuk gelar Grand Slam putra setelah Andy Roddick terakhir kali melakukannya di US Open 2003.
Tiafoe sempat tampil lebih baik pada set pertama dan memanfaatkan kesalahan ganda Shelton untuk merebut keunggulan, tetapi momentum kemudian beralih kepada lawannya.
Shelton meningkatkan agresivitas permainan, memanfaatkan servis Tiafoe yang mulai tidak stabil, dan merebut tiga set berikutnya hingga memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung sengit.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022