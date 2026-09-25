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Rian Alfianto
Jumat, 25 September 2026 | 15.54 WIB

Hadapi 11 Negara, Timnas PUBG Mobile Indonesia Bidik Emas Asian Games 2026

Timnas PUBG Mobile Indonesia berangkat je Jepang untuk berlaga di Asian Games 2026. (Istimewa). - Image

Timnas PUBG Mobile Indonesia berangkat je Jepang untuk berlaga di Asian Games 2026. (Istimewa).

JawaPos.com - Timnas PUBG Mobile Indonesia membidik medali emas pada Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang, yang berlangsung 28–29 September. Target tersebut akan diuji melalui persaingan dengan 11 negara Asia, termasuk China, Korea Selatan, Jepang, Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

Indonesia datang dengan bekal pengalaman dari Asian Games 2022 Hangzhou. Ketika itu, Timnas PUBG Mobile Indonesia finis di peringkat keempat dari 21 peserta. Hasil tersebut sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara dengan posisi tertinggi di cabang PUBG Mobile pada ajang tersebut.

Kini, Indonesia kembali mendapat kesempatan memperbaiki pencapaian itu. Bedanya, target yang dipasang para pemain kali ini bukan sekadar masuk jajaran atas, melainkan membawa pulang medali emas.

Hadapi 11 Negara di Asian Games 2026

Persaingan PUBG Mobile di Asian Games 2026 akan melibatkan 12 tim nasional. Selain Indonesia, terdapat China, Jepang, Korea Selatan, Chinese Taipei, Pakistan, Vietnam, Thailand, Yordania, Uzbekistan, Myanmar, dan Malaysia.

Pertandingan akan berlangsung pada 28–29 September di Aichi-Nagoya. Persaingan tersebut menjadi ujian bagi Indonesia setelah sebelumnya berhasil melewati babak kualifikasi Road to Asian Games 2026.

Pada kualifikasi yang berlangsung 19–21 Juni di Ho Chi Minh City, Vietnam, Indonesia finis di posisi kedua dari 23 tim. Hasil itu membuat Indonesia mengamankan satu dari delapan tiket menuju babak utama Asian Games 2026.

Posisi tersebut memberikan gambaran bahwa Indonesia mampu bersaing sejak tahap awal. Namun, tantangan di babak utama akan berbeda karena harus menghadapi negara-negara yang juga membawa pemain dengan pengalaman kompetitif masing-masing.

Lima Atlet Jadi Andalan Indonesia

Indonesia akan diperkuat lima pemain yang berasal dari berbagai daerah. Mereka adalah Fazriel 'Yummy' Aditya dari Bandung, Juventino 'Rosemary' Ryan Jeremy Rolos dari Manado, Micho 'Zeta' Ananda Pratama Wijaya dari Bali, Muh Fathyn Zilhaq 'Snape' Syah S dari Mamuju, serta Sharfan 'Potato' Syahman Shodiq dari Surabaya.

Kombinasi tersebut menjadi gambaran luasnya persebaran talenta PUBG Mobile di Indonesia. Kelima pemain membawa pengalaman dari berbagai kompetisi sebelum bergabung dalam satu tim untuk menghadapi Asian Games.

Editor: Banu Adikara
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