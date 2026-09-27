Menpora Apresiasi Ketum Cabor Dukung Atlet Asian Games 2026

JawaPos.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengapresiasi para ketua umum (Ketum) cabang olahraga (cabor) yang memberikan dukungan langsung kepada para atlet di Asian Games 2026.

Menurutnya, kehadiran pimpinan federasi di arena pertandingan menjadi bentuk perhatian sekaligus dukungan nyata terhadap perjuangan atlet.

Menpora menilai kehadiran para ketua umum cabor memiliki dampak positif bagi atlet yang sedang bertanding. Selain dapat menyaksikan perjuangan atlet dari dekat, para pimpinan federasi juga bisa memahami situasi dan kebutuhan yang dihadapi selama kompetisi.

“Saya mengapresiasi para ketua umum cabang olahraga yang hadir langsung di Asian Games untuk mendampingi atletnya berjuang. Ini penting. Ketika ketua umumnya hadir, dia bukan hanya sekadar menonton pertandingan, melainkan bisa melihat langsung perjuangan atlet, memberikan semangat, fokus memperhatikan pertandingan, dan memahami apa yang dibutuhkan atlet,” kata Menpora dalam keterangannya, Minggu (27/9).

“Atlet itu bukan hanya membutuhkan program latihan. Mereka juga membutuhkan rasa bahwa perjuangannya diperhatikan, dikawal, dan dihargai. Ketika para ketua umum cabor hadir langsung di venue, itu menunjukkan bahwa atlet tidak berjuang sendirian,” tegasnya.

Ia kemudian menyoroti capaian dua cabor yang sejauh ini berhasil memenuhi target medali emas, yakni bulu tangkis dan angkat besi. Di cabang olahraga bulu tangkis, Ketum PP PBSI Muhammad Fadil Imran hadir langsung memberikan motivasi. Hasilnya, tim beregu putra berhasil bungkam Tiongkok di partai puncak dengan skor 3-2.

Baca Juga:Kontrol Emosi Jadi Kunci Alwi Farhan Maju ke Semifinal Asian Games 2026

Sementara itu, Ketum PB PABSI, Rosan Roeslani juga hadir langsung mendampingi perjuangan atlet angkat besi. Hasilnya, Rahmat Erwin Abdullah meraih medali emas kelas 75 kg putra sekaligus memecahkan dua rekor dunia pada Sabtu (26/9).

“Saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Fadil dan Pak Rosan yang sudah hadir langsung mendampingi dan memberikan perhatian kepada atletnya. Kita bisa melihat, dua cabang olahraga yang ketua umumnya hadir langsung di sini berhasil mencapai target dan mendapatkan medali emas,” tutur Menpora.