Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Jumat, 25 September 2026 | 04.27 WIB

28 Tahun Menanti, Indonesia Akhirnya Rebut Emas Asian Games 2026

 

Indonesia akhiri penantian 28 tahun setelah tim bulu tangkis putra meraih emas Asian Games 2026 usai mengalahkan Tiongkok 3-2. (Dok. PBSI

 
JawaPos.com - Tim bulu tangkis putra Indonesia akhirnya kembali meraih medali emas Asian Games setelah menunggu selama 28 tahun. Kepastian tersebut didapat setelah tim Merah Putih mengalahkan Tiongkok dengan skor 3-2 pada partai final Asian Games 2026.

Indonesia meraih emas secara dramatis dalam laga yang berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Kamis (24/9). Sempat tertinggal 0-2, skuad Merah Putih mampu bangkit dan merebut tiga kemenangan beruntun.

Pada partai pertama, Jonatan Christie harus mengakui keunggulan Shi Yu Qi dalam dua gim dengan skor 13-21, 18-21. Kekalahan berlanjut pada partai kedua setelah Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri takluk dari Liang Wei Keng/Wang Chang melalui pertarungan tiga gim dengan skor 20-22, 21-19, 14-21.

Indonesia kemudian bangkit pada partai ketiga. Alwi Farhan mengalahkan Li Shi Feng dalam duel tiga gim dengan skor 23-21, 15-21, 21-16.

Momentum kebangkitan berlanjut pada partai keempat. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin sukses menundukkan He Ji Ting/Liu Yi dengan skor 23-21, 21-10. Hasil tersebut membuat kedudukan kembali imbang 2-2.

Penentuan juara pun harus ditentukan melalui partai kelima. Moh Zaki Ubaidillah tampil sebagai penentu setelah mengalahkan Weng Hongyang dengan skor 23-21, 21-13.

Kemenangan pemain yang akrab disapa Ubed tersebut memastikan Indonesia membalikkan keadaan dan menang 3-2 atas Tiongkok.

Akhiri Penantian 28 Tahun

Keberhasilan tersebut sekaligus membawa tim bulu tangkis putra Indonesia mengukir sejarah. Tim Merah Putih kembali meraih medali emas Asian Games setelah terakhir kali mendapatkannya pada 1998.

Pada Asian Games 1998 di Thailand, tim bulu tangkis putra Indonesia yang diperkuat sejumlah nama besar seperti Rexy Mainaky dan Taufik Hidayat juga berhasil meraih medali emas. Saat itu, Indonesia mengalahkan Tiongkok dengan skor telak 4-0.

Emas pada Asian Games 2026 sekaligus menambah koleksi gelar tim bulu tangkis putra Indonesia di pesta olahraga terbesar di Asia tersebut.

Indonesia kini telah mengoleksi enam medali emas pada nomor beregu putra bulu tangkis Asian Games. Enam emas tersebut diraih pada edisi 1962, 1970, 1978, 1994, 1998, dan 2026.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ubed Jadi Penentu Emas Indonesia, Ini Kata-katanya Usai Laga di Asian Games 2026 - Image
Sports

Ubed Jadi Penentu Emas Indonesia, Ini Kata-katanya Usai Laga di Asian Games 2026

Jumat, 25 September 2026 | 04.00 WIB

Dramatis! Sempat Tertinggal 0-2, Indonesia Bangkit Rebut Emas Asian Games 2026 - Image
Sports

Dramatis! Sempat Tertinggal 0-2, Indonesia Bangkit Rebut Emas Asian Games 2026

Jumat, 25 September 2026 | 03.21 WIB

Asian Games 2026: Tim Rowing Akhiri Perjuangan dengan 2 Medali Perak - Image
Sports

Asian Games 2026: Tim Rowing Akhiri Perjuangan dengan 2 Medali Perak

Jumat, 25 September 2026 | 03.24 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore