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Andika Rachmansyah
Jumat, 25 September 2026 | 03.21 WIB

Dramatis! Sempat Tertinggal 0-2, Indonesia Bangkit Rebut Emas Asian Games 2026

Indonesia meraih emas pertama Asian Games 2026 setelah bangkit dari ketertinggalan 0-2 dan mengalahkan Tiongkok 3-2 di final. (Dok. PBSI) - Image

Indonesia meraih emas pertama Asian Games 2026 setelah bangkit dari ketertinggalan 0-2 dan mengalahkan Tiongkok 3-2 di final. (Dok. PBSI)

JawaPos.com - Tim bulu tangkis Indonesia berhasil menyumbangkan emas pertama untuk Kontingen Merah Putih di Asian Games 2026. Sempat tertinggal 0-2, Indonesia bangkit dan menumbangkan Tiongkok 3-2 pada partai final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Kamis (24/9/2026).

Indonesia sempat berada di ujung kekalahan setelah Jonatan Christie dan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri gagal meraih kemenangan pada dua partai pertama. Namun, skuad Merah Putih kemudian menyapu bersih tiga pertandingan berikutnya untuk membalikkan keadaan.

Moh Zaki Ubaidillah menjadi penentu kemenangan Indonesia pada partai kelima. Tunggal putra yang akrab disapa Ubed itu berhasil mengalahkan wakil Tiongkok, Weng Hong Yang.

Ubed sempat mendapat tekanan dari Weng. Namun, tunggal putra Pelatnas PBSI Cipayung tersebut mampu keluar dari tekanan dan mengunci kemenangan dua gim langsung dengan skor 23-21, 21-13.

Kemenangan Ubed memastikan Indonesia membalikkan keadaan dari 0-2 menjadi 3-2 sekaligus mengamankan medali emas pertama Kontingen Merah Putih di Asian Games 2026.

Sebelumnya, Jonatan Christie harus mengakui keunggulan Shi Yu Qi pada partai pertama. Jonatan kalah dalam dua gim dengan skor 13-21, 18-21.

Indonesia kemudian kembali kehilangan poin pada partai ganda putra. Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri takluk dari pasangan Liang Wei Keng/Wang Chang melalui pertarungan tiga gim dengan skor 20-22, 21-19, 14-21.

Namun, Indonesia langsung bangkit pada partai ketiga. Alwi Farhan mengalahkan Li Shi Feng dalam pertandingan tiga gim dengan skor 23-21, 15-21, 21-16.

Momentum tersebut berlanjut pada partai keempat. Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin mengalahkan He Ji Ting/Liu Yi dengan skor 23-21, 21-10.

Editor: Hendra
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