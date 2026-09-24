Ubed Jadi Penentu Emas Indonesia, Ini Kata-katanya Usai Laga di Asian Games 2026

JawaPos.com - Moh Zaki Ubaidillah menjadi penentu keberhasilan Indonesia meraih medali emas pada final beregu putra bulu tangkis Asian Games 2026. Tampil sebagai wakil terakhir, Ubed mengaku sangat bangga setelah membawa skuad Merah Putih mengalahkan Tiongkok 3-2.

Berlaga di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Aichi, Jepang, Kamis (24/9/2026), Ubed menundukkan Weng Hong Yang dalam dua gim langsung dengan skor 23-21, 21-13.

Kemenangan tersebut terasa spesial bagi Ubed karena diraih dalam situasi penuh tekanan. Indonesia sebelumnya tertinggal 0-2 dan membutuhkan kemenangan pada tiga partai terakhir untuk membalikkan keadaan.

“Ya pastinya perasaannya campur aduk dan alhamdulillah senang juga bisa ngambil poin ini. Pastinya sangat bangga lah bisa menyumbang poin untuk tim, karena tadi sempat tertinggal ya, sempat 0-2,” ujar Ubed dalam wawancara usai laga, Kamis (24/9).

Ubed mengaku sempat tegang pada awal pertandingan melawan Weng Hong Yang. Namun, ia berusaha tetap yakin bahwa Indonesia masih memiliki peluang untuk membalikkan keadaan.

“Ya mungkin tadi saya sedikit enggak terlalu memikirkan itu sih, pasti masih yakin kalau masih bisa. Tadi juga sempat tegang di awal-awal,” ucap dia.

Dukungan rekan-rekan setim di pinggir lapangan juga menjadi energi tambahan bagi Ubed. Ia menyadari ada tanggung jawab besar yang harus diselesaikan untuk membawa Indonesia mengamankan medali emas.

“Ya pastinya ada tanggung jawab lah yang harus saya selesaikan dengan baik. Ada tim juga tadi yang enggak berhenti sama sekali mendukung saya dan ya pastinya campur aduk, senang banget hari ini,” tutur Ubed.

Menghadapi Weng Hong Yang, Ubed sempat berada dalam posisi sulit pada gim pertama. Ia tertinggal 17-20 sebelum akhirnya bangkit dan merebut gim pembuka dengan skor 23-21.