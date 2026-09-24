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Jumat, 25 September 2026 | 03.24 WIB

Asian Games 2026: Tim Rowing Akhiri Perjuangan dengan 2 Medali Perak

Atlet dayung putra Indonesia Febrian (kanan) dan La Memo (kedua kanan) memacu kecepatannya pada final dayung double scull putra Asian Games 2026 di Nagaragawa International Regatta Course, Kaizu, Gifu, Jepang, Kamis (24/9/2026). Febrian dan La Memo gagal meraih medali usai finis di posisi keempat dengan catatan waktu 6 menit 14,42 detik. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj/pri. - Image

Atlet dayung putra Indonesia Febrian (kanan) dan La Memo (kedua kanan) memacu kecepatannya pada final dayung double scull putra Asian Games 2026 di Nagaragawa International Regatta Course, Kaizu, Gifu, Jepang, Kamis (24/9/2026). Febrian dan La Memo gagal meraih medali usai finis di posisi keempat dengan catatan waktu 6 menit 14,42 detik. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj/pri.

JawaPos.com - Tim rowing Indonesia menutup perjuangan pada Asian Games 2026 dengan dua medali perak setelah seluruh perlombaan di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang, berakhir Kamis.

Dua perak Merah Putih masing-masing dipersembahkan Rafiq Wijdan Yasir/Ali Mardiansyah dari lightweight men's double sculls serta Ihram/Rendi Setia Maulana/Febrian/Memo dari men's quadruple sculls.

Hasil tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keenam klasemen akhir medali cabang rowing dengan dua perak dari total 14 nomor yang dipertandingkan.

Rafiq/Ali menjadi pembuka keran medali Indonesia setelah tampil konsisten pada Final A lightweight men's double sculls. Sejak melewati 500 meter pertama, keduanya terus menempati posisi kedua hingga garis finis.

Pasangan Indonesia membukukan waktu enam menit 23,41 detik, terpaut 3,47 detik dari duet Uzbekistan Shakhzod Nurmatov/Sobirjon Safaroliyev yang merebut emas dengan 6 menit 19,94 detik.

Hong Kong melalui Lam San Tung/Chan Tik Lun mengamankan perunggu dengan 6 menit 24,84 detik.

Peluang Indonesia mendapatkan emas kemudian datang dari men's quadruple sculls. Ihram, Rendi Setia Maulana, Febrian, dan Memo langsung memimpin pada 500 meter pertama dengan catatan 1 menit 25,36 detik.

China mengambil alih posisi terdepan saat melewati 1.000 meter, tetapi Indonesia masih menempel dengan selisih hanya 0,48 detik.

Jarak sempat melebar menjadi 2,16 detik pada 1.500 meter. Namun, Indonesia kembali memangkasnya pada 500 meter terakhir setelah mencatat split 1 menit 26,44 detik, lebih cepat daripada China yang membukukan 1 menit 26,73 detik.

Editor: Banu Adikara
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