Prediksi Skor Uzbekistan vs Arab Saudi di Asian Games 2026: Serigala Putih Menang

JawaPos.com - Timnas Uzbekistan akan berhadapan dengan Arab Saudi di babak perempat final Asian Games 2026. Skuad muda Serigala Putih -julukan Timnas Uzbekistan- diperkirakan mengunci kemenangan dalam laga tersebut.

Duel Uzbekistan U-23 vs Arab Saudi U-23 akan berlangsung di Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, Jepang, Jumat (25/9/2026). Pertandingan tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Uzbekistan U-23 datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif di fase grup. Tim asuhan Ravshan Khaydarov tersebut melaju ke babak perempat final dengan status juara Grup C.

Skuad muda Serigala Putih menyapu bersih tiga pertandingan di Grup C dengan kemenangan. Uzbekistan U-23 mengoleksi sembilan poin setelah mengalahkan Filipina U-23 dengan skor 5-1, Kuwait U-23 2-0, dan Vietnam U-23 2-0.

Di sisi lain, Arab Saudi U-23 melangkah ke perempat final dengan modal yang tidak sebaik calon lawannya. Tim asuhan Luigi Di Biagio tersebut lolos sebagai runner-up Grup D dengan mengoleksi tiga poin.

Pada grup tersebut, Arab Saudi U-23 tergabung bersama Korea Selatan U-23 dan Qatar U-23. Skuad muda Green Falcons meraih kemenangan atas Qatar U-23, tetapi kemudian kalah 0-2 dari Korea Selatan U-23.

Kekalahan tersebut tentu bukan modal ideal bagi Arab Saudi U-23 sebelum menghadapi Uzbekistan U-23. Luigi Di Biagio pun dituntut melakukan pembenahan, terutama di lini belakang, agar timnya mampu meredam agresivitas Serigala Putih.

Prediksi Skor Uzbekistan U-23 vs Arab Saudi U-23 Uzbekistan U-23 berada dalam posisi yang lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Selain memiliki catatan sempurna di fase grup, skuad muda Serigala Putih juga membawa ambisi memperbaiki pencapaian mereka di Asian Games.