Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Kamis, 24 September 2026 | 17.29 WIB

Prediksi Skor Uzbekistan vs Arab Saudi di Asian Games 2026: Serigala Putih Menang

Timnas Uzbekistan U-23 saat menghadapi Vietnam U-23 di Asian Games 2026 / Instagram @uzbekistanfa - Image

Timnas Uzbekistan U-23 saat menghadapi Vietnam U-23 di Asian Games 2026 / Instagram @uzbekistanfa

JawaPos.com - Timnas Uzbekistan akan berhadapan dengan Arab Saudi di babak perempat final Asian Games 2026. Skuad muda Serigala Putih -julukan Timnas Uzbekistan- diperkirakan mengunci kemenangan dalam laga tersebut.

Duel Uzbekistan U-23 vs Arab Saudi U-23 akan berlangsung di Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, Jepang, Jumat (25/9/2026). Pertandingan tersebut dijadwalkan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

Uzbekistan U-23 datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah tampil impresif di fase grup. Tim asuhan Ravshan Khaydarov tersebut melaju ke babak perempat final dengan status juara Grup C.

Skuad muda Serigala Putih menyapu bersih tiga pertandingan di Grup C dengan kemenangan. Uzbekistan U-23 mengoleksi sembilan poin setelah mengalahkan Filipina U-23 dengan skor 5-1, Kuwait U-23 2-0, dan Vietnam U-23 2-0.

Di sisi lain, Arab Saudi U-23 melangkah ke perempat final dengan modal yang tidak sebaik calon lawannya. Tim asuhan Luigi Di Biagio tersebut lolos sebagai runner-up Grup D dengan mengoleksi tiga poin.

Pada grup tersebut, Arab Saudi U-23 tergabung bersama Korea Selatan U-23 dan Qatar U-23. Skuad muda Green Falcons meraih kemenangan atas Qatar U-23, tetapi kemudian kalah 0-2 dari Korea Selatan U-23.

Kekalahan tersebut tentu bukan modal ideal bagi Arab Saudi U-23 sebelum menghadapi Uzbekistan U-23. Luigi Di Biagio pun dituntut melakukan pembenahan, terutama di lini belakang, agar timnya mampu meredam agresivitas Serigala Putih.

Prediksi Skor Uzbekistan U-23 vs Arab Saudi U-23

Uzbekistan U-23 berada dalam posisi yang lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Selain memiliki catatan sempurna di fase grup, skuad muda Serigala Putih juga membawa ambisi memperbaiki pencapaian mereka di Asian Games.

Pada Asian Games 2023, Uzbekistan U-23 berhasil meraih medali perunggu setelah mengalahkan Hong Kong pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Dengan performa yang ditunjukkan sejak fase grup, Uzbekistan U-23 berpeluang kembali melangkah ke semifinal Asian Games 2026.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Tijjani Reijnders Akui Blak-blakan: Pindah ke Arab Saudi Demi Duit Rp 1,4 Triliun - Image
Sepak Bola Dunia

Tijjani Reijnders Akui Blak-blakan: Pindah ke Arab Saudi Demi Duit Rp 1,4 Triliun

Kamis, 24 September 2026 | 17.29 WIB

Soal Pembagian Kuota Haji 50:50, Saksi Sebut Kondisi Arab Saudi jadi Pertimbangan - Image
Kasuistika

Soal Pembagian Kuota Haji 50:50, Saksi Sebut Kondisi Arab Saudi jadi Pertimbangan

Rabu, 23 September 2026 | 05.40 WIB

CEER, Merek Otomotif Pertama Arab Saudi Perkenalkan Model Perdana - Image
Otomotif

CEER, Merek Otomotif Pertama Arab Saudi Perkenalkan Model Perdana

Selasa, 22 September 2026 | 21.26 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026 - Image
1

Prediksi Skor Timnas Jepang U-23 vs Thailand U-23 di Asian Games 2026

2

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

3

Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Kejam, Sopir Truk Dibakar Oleh Atasan dan Alami Luka Bakar Sampai 68 Persen

6

7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?

7

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

8

Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri

9

MK Diminta Batalkan Jabatan Wapres Gibran, Syarat Pendidikan Dipersoalkan

10

Mahfud MD Balas Sindiran Prabowo: Banyak juga Presiden yang Goblok

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore