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Kamis, 24 September 2026 | 19.58 WIB

Asian Games 2026: Indonesia Raih Perak dari 10m Air Pistol Beregu Putra

Petembak Indonesia Wira Sukmana membidik sasaran dalam kualifikasi menembak nomor 10 meter Air Pistol Men pada ajang ISSF Grand Prix Rifle/Pistol di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA) - Image

Petembak Indonesia Wira Sukmana membidik sasaran dalam kualifikasi menembak nomor 10 meter Air Pistol Men pada ajang ISSF Grand Prix Rifle/Pistol di Lapangan Tembak Senayan, Jakarta, Kamis (10/2/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

JawaPos.com - Tim menembak Indonesia meraih medali perak dari 10 meter air pistol beregu putra Asian Games 2026 di Aichi Prefectural General Shooting Gallery, Toyota, Jepang, Kamis.

Indonesia yang diperkuat Muhamad Iqbal Raia Prabowo, Sulthanul Aulia Maruf, dan Wira Sukmana mengumpulkan total 1.743-57x, sama dengan China yang merebut medali emas dengan 1.743-70x.

Persaingan kedua tim berlangsung ketat karena posisi akhir harus ditentukan berdasarkan jumlah inner-10 setelah Indonesia dan China memiliki total poin yang sama.

China unggul dengan 70 tembakan tepat pada area inner-10 dibandingkan 57 milik Indonesia.

Jepang melengkapi podium dengan meraih medali perunggu setelah membukukan 1.730-54x. Jepang juga memiliki poin  sama dengan India, tetapi unggul dalam jumlah inner-10.

Indonesia juga menempatkan dua wakil pada final perseorangan melalui Iqbal dan Sulthanul.

Iqbal tampil sebagai petembak terbaik pada babak kualifikasi setelah mengemas 589 poin untuk menempati peringkat pertama.

Sulthanul menyusul di posisi ketiga dengan 583-16x. Ia berada di bawah petembak China Bu Shuaihang yang juga mencatat  583 poin tetapi memiliki 21 inner-10.

Wira mencatat  571 poin. Hasil ketiga petembak tersebut kemudian diakumulasikan menjadi skor beregu Indonesia.

Editor: Banu Adikara
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