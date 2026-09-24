Medali Emas Tak Boleh Lepas! Bulu Tangkis Putra Indonesia Tantang Tiongkok di Final Asian Games

Tim bulu tangkis putra Indonesia lolos final Asian Games 2026 setelah mengalahkan Thailand 3-1. Indonesia akan menghadapi Tiongkok. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Indonesia lolos ke final setelah menaklukkan Thailand dengan skor 3-1 di Ichinomiya, Aichi, Jepang, Rabu (23/9). Di partai puncak, Indonesia akan menghadapi Tiongkok yang lebih dulu memastikan tiket final setelah mengalahkan India 3-1.
Sukses Indonesia melangkah ke final tidak diraih dengan mudah. Jonatan Christie yang tampil sebagai tunggal pertama belum berhasil membuka keunggulan setelah kalah dari Kunlavut Vitidsarn 17-21, 14-21.
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kemudian menjadi penyeimbang. Mereka berhasil mengatasi Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul 21-13, 21-19.
”Alhamdulillah bersyukur diberikan kemenangan hari ini (kemarin, Red) dan bisa menyamakan kedudukan. Yang pasti kami tidak mau terpengaruh dengan partai pertama. Kami mencoba fokus untuk partai kami sendiri,” kata Fajar.
Fajar mengaku sudah mengenal karakter permainan Pakkapon dari sejumlah pertemuan sebelumnya. Pengalaman tersebut membantu mereka mengantisipasi pukulan lawan.
”Mereka pasangan yang sangat bagus. Saya pernah bertemu saat masih berpasangan dengan Rian. Lalu, di Piala Thomas kemarin saat saya berpasangan dengan Joaquin. Pakkapon memiliki pukulan yang menyulitkan. Belajar dari pertemuan sebelumnya, kami sudah antisipasi,” tutur Fajar.
Kedudukan 1-1 membuat Alwi Farhan mendapat kesempatan membawa Indonesia berbalik unggul. Pemain muda tersebut menuntaskan tugasnya dengan mengalahkan Puritat Arree 21-15, 21-13.
”Alhamdulillah cukup senang bisa kembali dipercaya untuk turun sebagai tunggal kedua. Dan, Alhamdulillah bisa menyumbangkan poin. Bangga, tapi pastinya belum puas karena kita tahu target kami adalah medali emas,” kata Alwi.
Alwi menyebut para pemain Indonesia terus memegang prinsip now or never selama turnamen. Menurut dia, kesempatan tampil di Asian Games hanya datang empat tahun sekali sehingga harus dimanfaatkan sebaik mungkin.
”Ini harus dijadikan hal yang sangat amat bermakna untuk bisa menyumbang medali emas untuk masyarakat Indonesia dan keluarga,” tutur Alwi.
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