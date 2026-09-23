Asian Games 2026: Alwi Farhan Bawa Indonesia Unggul 2-1 atas Thailand

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Alwi Farhan meluapkan kegembiraannya pada babak perempat final beregu putra Asian Games Aichi-Nagoya 2026 di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Nagoya, Aichi, Jepang, Selasa (22/9/2026). ANTARA FOTO/Fauzan/kye
JawaPos.com - Tunggal putra Alwi Farhan merebut kemenangan dari wakil Thailand, Puritat Arree, pada pertandingan partai ketiga babak semifinal beregu putra bulu tangkis Asian Games 2026, Rabu.
Dalam pertandingan yang berlangsung di Ichinomiya, Jepang, Alwi menyudahi perlawanan Puritat dengan dua gim langsung 21-15, 21-13.
"Alhamdulillah cukup senang bisa kembali dipercaya untuk turun di (partai) tunggal kedua. Bangga, senang," kata Alwi setelah menuntaskan pertandingan berdurasi 40 menit tersebut.
Tunggal putra peringkat ke-10 itu pun mendoakan agar partai ganda putra selanjutnya bisa ikut menyumbang kemenangan, dan mengantarkan Indonesia ke babak final.
Selain itu ia juga belum berpuas diri atas kemenangan hari ini, mengingat cabang olahraga yang ia mainkan ditargetkan emas oleh pemerintah.
"Ya pastinya belum puas karena kita tahu ya bahwa target kami adalah emas. Saya terus mendoakan dan terus bersholawat agar bisa tercapai dan mendapatkan medali emas," kata Alwi.
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Pada partai ini, Thailand menurunkan pemain cadangan yang secara level berada di bawah Alwi. Keputusan tersebut terjadi akibat tunggal putra Panitchaphon Teeraratsakul mengalami cedera pada babak perempat final, sehari sebelumnya.
Meski begitu, Alwi menilai Puritat juga lawan yang cukup menyulitkan. Terbukti beberapa kali Alwi kesulitan mematikan lawan untuk mencuri poin.
"Lawan juga cukup sulit, beberapa kali tidak gampang mati juga. Tapi saya tahu saya harus bermain seperti apa dan rasanya tidak perlu terlalu banyak menghabiskan tenaga berlebihan. Saya masih percaya dengan kemampuan sendiri dan alhamdulillah bisa mengatasi kendala," kata Alwi.
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