Diogo Moreira Tercepat dalam Tes Pirelli MotoGP 850 cc, Catatan Waktu Belum Resmi

JawaPos.com - Diogo Moreira mencuri perhatian saat menjalani tes ban Pirelli MotoGP di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, Senin (21/9). Seperti dilaporkan GPOne dan Sky Sports Italia, pembalap asal Brasil tersebut menjadi yang tercepat dengan catatan waktu tidak resmi 1 menit 28,4 detik.

Moreira unggul sekitar 0,3 detik dari Fermin Aldeguer (Ducati) dan 0,5 detik atas Pedro Acosta (KTM). Acosta -yang musim depan dipastikan pindah ke Ducati- menjadi satu-satunya pembalap yang berganti tim musim depan yang tampil dalam tes di Austria.

Meski begitu, GPOne menyebut hasil tersebut belum bisa dijadikan patokan. Sebab, tes berlangsung tertutup tanpa dihadiri media. Selain itu, motor tidak dipasangi transponder (alat elektronik untuk mencatat waktu), sehingga tidak tersedia pencatatan waktu resmi.

Lebih lanjut, tidak ada informasi resmi mengenai jenis ban yang digunakan masing-masing pembalap ketika mencatatkan waktu tersebut. Selain itu, sejumlah laporan juga menyebut tidak semua pembalap mengendarai prototipe 850 cc. Beberapa masih memakai motor 1.000 cc yang telah dimodifikasi untuk kebutuhan pengembangan motor.

Maverick Vinales, misalnya. Dia menjalani tes dengan motor 1.000 cc sekaligus 850 cc. Sky Sport melaporkan pembalap KTM itu mencatat 1 menit 29,2 detik dengan motor 1.000 cc dan 1 menit 29,9 detik dengan prototipe 850 cc.

Pembalap asal Spanyol itu sekaligus memanfaatkan tes tersebut untuk mengevaluasi kondisi fisiknya setelah mengalami cedera bahu.

Feedback Positif Tes di Red Bull Ring yang diikuti 18 pembalap itu diselenggarakan untuk menghadapi perubahan regulasi MotoGP 2027. Selain menurunkan kapasitas mesin dari 1.000 cc menjadi 850 cc, Pirelli juga akan menjadi pemasok ban tunggal menggantikan Michelin mulai musim depan.

Sebelumnya, uji coba serupa telah dilakukan di Brno, Republik Ceko, pada Juni lalu.

Racing Director Pirelli Giorgio Barbier menyebut respons para pembalap terhadap ban baru cukup positif.