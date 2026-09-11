Nicolo Bulega Bela VR46 di MotoGP 2027, Jadi Satu-Satunya Pembalap Italia di Ducati

Nicolo Bulega resmi bergabung dengan VR46 untuk MotoGP 2027. Pemimpin WorldSBK itu jadi satu-satunya pembalap Italia di Ducati. (Dok. MotoGP)
JawaPos.com – Nicolo Bulega resmi bergabung dengan Pertamina Enduro VR46 Racing Team untuk MotoGP 2027. Pemimpin klasemen sementara WorldSBK itu akan menjadi rekan setim Fermin Aldeguer, sekaligus satu-satunya rider Italia dalam jajaran pembalap Ducati musim depan.
Bagi Bulega, kepindahan ini terasa seperti kembali ke rumah. Sebab, pembalap 26 tahun itu pernah menjadi bagian VR46 Riders Academy. Dia membela tim milik Valentino Rossi itu selama lima musim di Moto3 dan Moto2 pada 2015-2019.
“Bisa tampil di MotoGP adalah sebuah impian,” kata Bulega.
“Saya memilih tim ini karena saya selalu memiliki ikatan dengan mereka. Saya pernah menjadi bagian dari VR46 Riders Academy saat masih kecil, jadi saya mengenal semua orang dengan sangat baik.”
Ya, Bulega akhirnya mewujudkan impian. Meskipun, jalannya tidak selalu mulus. Kariernya meredup di Moto3 dan tidak kunjung bangkit selama tiga musim di Moto2. Pada musim terakhirnya bersama Gresini pada 2021, dia bahkan hanya menempati posisi ke-26 klasemen.
Peruntungan Bulega berubah setelah dia pindah ke WorldSSP pada 2022 bersama Ducati. Dia merebut gelar juara dunia setahun kemudian dengan torehan 16 kemenangan dari 24 balapan.
Saat promosi ke WorldSBK pada 2024, dia tampil impresif dengan berada di posisi runner-up klasemen akhir. Prestasi yang dia ulangi pada 2025.
Musim ini, Bulega tampil jauh lebih dominan dengan memenangkan 26 dari 27 balapan. Dia seolah tinggal menunggu waktu untuk mengunci gelar WorldSBK pertamanya.
“Saya bahagia bisa mencapai tujuan ini, meskipun prosesnya memakan waktu lebih lama dan saya menempuh perjalanan yang berbeda dari jalur yang lazim dilalui,” tuturnya.
Bulega bergabung kembali ke VR46 menggantikan Franco Morbidelli dengan kesepakatan berdurasi satu tahun.
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