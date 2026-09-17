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Kamis, 17 September 2026 | 17.27 WIB

Fabio Quartararo Masih Punya Taring, Incar Kemenangan Bersama Honda di Era Baru MotoGP

Fabio Quartararo menatap era baru MotoGP bersama Honda. Pembalap Prancis itu menegaskan masih punya ambisi untuk kembali memenangkan balapan. (Dok. Instagram/@fabioquartararo20) - Image

Fabio Quartararo menatap era baru MotoGP bersama Honda. Pembalap Prancis itu menegaskan masih punya ambisi untuk kembali memenangkan balapan. (Dok. Instagram/@fabioquartararo20)

JawaPos.com – Fabio Quartararo belum kehilangan ambisi untuk kembali memenangkan balapan MotoGP. Setelah melewati masa sulit bersama Yamaha, pembalap asal Prancis itu mengaku masih memiliki “taring” untuk bertarung di posisi depan.

“Saya masih punya taring itu. Jika saya tidak memilikinya, mungkin saya akan berhenti,” kata Quartararo dalam wawancara dengan Motorsport.

Dia bahkan mengibaratkan dirinya seperti anjing yang kelaparan ketika melihat makanan.

“Ketika anjing tidak makan selama tiga hari dan kemudian melihat makanan, Anda bisa melihat bagaimana dia akan mengejarnya. Saya adalah anjing itu sekarang,” ujarnya.

AKHIR CERITA BERSAMA YAMAHA

Quartararo akan mengakhiri kebersamaannya dengan Yamaha setelah musim 2026. Selama delapan tahun bersama pabrikan asal Iwata itu, dia meraih 11 kemenangan, 32 podium, dan gelar juara dunia pada 2021.

Namun, setelah menjadi runner-up pada 2022, performanya menurun. Itu terjadi seiring dengan kesulitan Yamaha mengembangkan motor.

“Saat membuat motor baru, banyak hal yang harus disesuaikan. Sayangnya, kami belum berhasil meningkatkan kecepatan, kemampuan menikung, grip, maupun tenaga,” jelasnya.

Meski kecewa, Quartararo tidak ingin perpisahan dengan Yamaha memicu konflik.

“Tentu ada masa ketika situasinya berjalan lebih baik, ada juga masa-masa yang lebih sulit. Tetapi, jangan melihatnya sebagai sebuah perang,” tegasnya.

“Ini seperti sebuah hubungan. Ada masa sulit dan itu normal. Kami masih punya tiga bulan bersama. Jadi, setelah delapan tahun bersama, ini bukan waktunya untuk bertengkar.”

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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