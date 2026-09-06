Durasi Tes Pramusim MotoGP 2027 Dipangkas, Perubahan Besar Mesin 850 cc dan Ban Pirelli

JawaPos.com — MotoGP resmi mengumumkan jadwal tes pramusim 2027 yang mengalami pemangkasan durasi. Yakni, dari tiga hari menjadi dua hari. Hal itu terjadi menjelang perubahan besar di kelas premier dengan penggunaan mesin 850 cc dan ban Pirelli.

Rangkaian pengujian dimulai di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, pada 1 Desember 2026. Tes tersebut menjadi kesempatan pertama pembalap menjajal motor dengan regulasi baru.

Setelah jeda hampir dua bulan, pengujian berlanjut di Sepang, Malaysia. Shake-down untuk pembalap penguji dan rookie dijadwalkan pada 29–30 Januari 2027. Tes resmi yang diikuti seluruh pembalap berlangsung pada 31 Januari–1 Februari.

Tes terakhir digelar di Sirkuit Chang, Buriram, Thailand, pada 6–7 Februari. Dengan jadwal tersebut, pembalap reguler memiliki empat hari tes resmi sebelum musim 2027 dimulai.

Pemangkasan waktu pengujian menjadi perhatian karena musim depan membawa perubahan teknis yang cukup besar. Kapasitas mesin MotoGP turun dari 1.000 cc menjadi 850 cc. Aerodinamika juga dibatasi, sementara perangkat ride-height dan holeshot dilarang.