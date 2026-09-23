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Antara
Rabu, 23 September 2026 | 22.44 WIB

Asian Games 2026: Fajar/Fikri Bawa Indonesia imbangi Thailand di Partai Semifinal Beregu Putra

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berusaha mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis China, Chen/Liu pada babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri berusaha mengembalikan kok ke arah pebulu tangkis China, Chen/Liu pada babak 32 besar Polytron Indonesia Open 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia menyeimbangkan kedudukan menjadi 1-1 dalam persaingan babak semifinal melawan Thailand, berkat kemenangan ganda putra Fajar Alfian/ Muhammad Shohibul Fikri di partai kedua.

Dalam partai itu, pasangan Fajar/Fikri mencatatkan kemenangan atas Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul dengan dua gim langsung 21-13, 21-19.

"Alhamdulillah dengan kemenangan hari ini, yang pasti kami tidak mau terpengaruh dengan hasil partai pertama. Kami hanya mencoba fokus dengan partai kami sendiri," ujar Fajar setelah pertandingan usai di Ichinomiya, Jepang, Rabu.

Fajar/Fikri bermain dengan cukup mudah pada gim pertama, hingga bisa menuntaskan persaingan hanya dalam 16 menit.

Namun tantangan justru muncul pada gim kedua, di mana duo Indonesia sempat tertinggal setelah interval. Fajar/Fikri kehilangan momentum permainan namun kembali bisa mengejar dan mengemas kemenangan straight games.

"Tadi setelah tertinggal 8-11 di interval, kami komunikasi dengan partner dan pelatih untuk bagaimana keluar dari tekanan dan strategi yang diterapkan cukup baik. Dari situ kami mulai percaya diri lagi dan bisa menyamakan poin. Setelah itu kami ambil risiko dengan terus menekan," kata Fikri.

Pertandingan partai kedua berlangsung dengan sukses bagi pasangan Fajar/Fikri. Mereka mampu mengontrol pola lawan guna mengunci kemenangan.

Namun Fajar/Rian mengapresiasi permainan lawannya yang tetap tidak bisa dianggap remeh. Terlebih pada pertemuan sebelumnya, pasangan Peeratchai/Pakkapon juga memberikan perlawanan yang menyulitkan.

"Pasangan yang sangat bagus juga ya. Saya pernah bertemu mereka saat berpasangan dengan Rian. Melawan pasangan Thailand ini tidak mudah, selalu ramai. Apalagi pemain mereka yang kidal itu menyulitkan kami," kata Fajar.

Selanjutnya pada partai ketiga tunggal putra, Indonesia diwakili Alwi Farhan, yang melawan Puritat Arree dari Thailand.

Editor: Banu Adikara
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