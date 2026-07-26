Fajar/Fikri Juara China Open 2026! Tumbangkan Ganda Putra Nomor Satu Dunia

Fajar/Fikri juara China Open 2026 usai mengalahkan Kim Won Ho/Seo Seung Jae. Ganda Indonesia mempertahankan gelar Super 1000. (Dok. PBSI)
JawaPos.com – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menorehkan prestasi gemilang dengan menjuarai China Open 2026. Ganda putra Indonesia itu mengalahkan pasangan nomor satu dunia Kim Won Ho/Seo Seung Jae lewat pertarungan tiga gim sekaligus mempertahankan gelar dan mencatat dua gelar beruntun dalam dua pekan.
Gelar itu dipastikan setelah Fajar/Fikri mengalahkan pasangan nomor satu dunia asal Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae, pada partai final di Olympic Sports Centre, Changzhou, Tiongkok, Minggu (26/7/2026).
Fajar/Fikri yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia di final menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 21-19, 21-19.
Pada awal gim pertama, Fajar/Fikri mendapat perlawanan sengit dari Kim/Seo. Kedua pasangan saling bergantian meraih poin hingga skor imbang 7-7.
Namun, Kim/Seo perlahan mengambil alih permainan dan unggul 11-9 saat interval. Selepas jeda, Fajar/Fikri berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi pasangan Korea Selatan tetap mampu mempertahankan keunggulan dan merebut gim pertama dengan skor 21-16.
Memasuki gim kedua, Fajar/Fikri tampil lebih agresif. Meski Kim/Seo kembali memberi tekanan, pertandingan berjalan ketat hingga skor imbang 10-10.
Kim/Seo menutup interval gim kedua dengan keunggulan tipis 11-10. Setelah itu, Fajar/Fikri berhasil menyamakan kedudukan menjadi 16-16 sebelum akhirnya mengamankan gim kedua dengan kemenangan 21-19.
Pada gim penentuan, duel kembali berlangsung sengit. Fajar/Fikri sempat tertinggal 10-11 saat interval dan kembali tertinggal 11-13 selepas jeda.
Namun, pasangan Indonesia mampu bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 14-13. Pada poin-poin krusial, Fajar/Fikri tampil lebih tenang hingga akhirnya memastikan kemenangan 21-19 sekaligus merebut gelar juara.
Kesuksesan ini membuat Fajar/Fikri berhasil mempertahankan gelar China Open yang mereka raih pada edisi 2025.
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral