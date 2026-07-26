Fajar/Fikri Juara China Open 2026! Tumbangkan Ganda Putra Nomor Satu Dunia

JawaPos.com – Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri menorehkan prestasi gemilang dengan menjuarai China Open 2026. Ganda putra Indonesia itu mengalahkan pasangan nomor satu dunia Kim Won Ho/Seo Seung Jae lewat pertarungan tiga gim sekaligus mempertahankan gelar dan mencatat dua gelar beruntun dalam dua pekan.

Gelar itu dipastikan setelah Fajar/Fikri mengalahkan pasangan nomor satu dunia asal Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae, pada partai final di Olympic Sports Centre, Changzhou, Tiongkok, Minggu (26/7/2026).

Fajar/Fikri yang menjadi satu-satunya wakil Indonesia di final menang lewat pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 21-19, 21-19.

Jalannya Pertandingan Pada awal gim pertama, Fajar/Fikri mendapat perlawanan sengit dari Kim/Seo. Kedua pasangan saling bergantian meraih poin hingga skor imbang 7-7.

Namun, Kim/Seo perlahan mengambil alih permainan dan unggul 11-9 saat interval. Selepas jeda, Fajar/Fikri berusaha mengejar ketertinggalan, tetapi pasangan Korea Selatan tetap mampu mempertahankan keunggulan dan merebut gim pertama dengan skor 21-16.

Memasuki gim kedua, Fajar/Fikri tampil lebih agresif. Meski Kim/Seo kembali memberi tekanan, pertandingan berjalan ketat hingga skor imbang 10-10.

Kim/Seo menutup interval gim kedua dengan keunggulan tipis 11-10. Setelah itu, Fajar/Fikri berhasil menyamakan kedudukan menjadi 16-16 sebelum akhirnya mengamankan gim kedua dengan kemenangan 21-19.

Pada gim penentuan, duel kembali berlangsung sengit. Fajar/Fikri sempat tertinggal 10-11 saat interval dan kembali tertinggal 11-13 selepas jeda.

Namun, pasangan Indonesia mampu bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 14-13. Pada poin-poin krusial, Fajar/Fikri tampil lebih tenang hingga akhirnya memastikan kemenangan 21-19 sekaligus merebut gelar juara.