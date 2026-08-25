Update Ranking BWF: Fajar/Fikri Bertahan di Peringkat 2 dunia

Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri sukses merebut gelar juara Japan Open 2026. (Dok. Instagram/@badminton.ina)
JawaPos.com - Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri bertahan di peringkat kedua dunia dalam daftar terbaru Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) yang dirilis Selasa.
Fajar/Fikri mengoleksi 94.453 poin dan berada di bawah pasangan Korea Selatan Kim Won-ho/Seo Seung-jae yang masih memimpin peringkat dunia dengan 115.899 poin.
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Posisi ketiga ditempati Liang Wei Keng/Wang Chang dari China dengan 94.089 poin setelah pasangan tersebut menjuarai Kejuaraan Dunia BWF 2026 di New Delhi, India.
Aaron Chia/Soh Wooi Yik asal Malaysia di peringkat keempat. Aaron/Soh yang menjadi runner-up Kejuaraan Dunia mengoleksi 88.884 poin.
Fajar/Fikri sendiri terhenti pada perempat final Kejuaraan Dunia setelah kalah dari Lee Jhe-Huei/Yang Po-Hsuan asal Taiwan 19-21, 16-21.
Meski gagal meraih medali di New Delhi, pasangan Indonesia tersebut tetap mempertahankan posisi kedua dunia yang telah mereka tempati sebelum Kejuaraan Dunia.
Indonesia juga menempatkan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di peringkat ketujuh dengan 71.746 poin.
Sementara Raymond Indra/Nikolaus Joaquin berada di posisi ke-12, disusul Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana di peringkat ke-25 dan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat di urutan ke-27.
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Jawa Pos
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