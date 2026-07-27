BNI Antar Prestasi Indonesia Mendunia, Fajar/Fikri Pertahankan Gelar China Open 2026

JawaPos.com - Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri mempertahankan gelar China Open setelah menundukkan unggulan Korea Selatan Kim Won-ho/Seo Seung-jae pada partai final China Open 2026 di Changzhou, China, Minggu (26/7/2026).

Fajar/Fikri bangkit setelah kehilangan gim pertama dan menuntaskan pertandingan melalui pertarungan tiga gim dengan skor 16-21, 21-19, dan 21-19. Kemenangan tersebut memastikan pasangan Indonesia itu kembali menjadi juara setelah meraih gelar pada turnamen yang sama pada 2025.

Prestasi itu melanjutkan tren positif Fajar/Fikri yang sepekan sebelumnya menjuarai Japan Open 2026. Dengan demikian, mereka membukukan dua gelar turnamen beruntun sekaligus mempertahankan titel pada ajang China Open berlevel Super 1000.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, sebagai mitra strategis Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI), mengapresiasi keberhasilan Fajar/Fikri. Prestasi tersebut dinilai mencerminkan hasil kerja keras atlet serta pentingnya pembinaan yang konsisten dan berkelanjutan.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, keberhasilan mempertahankan gelar di tengah persaingan bulu tangkis dunia menunjukkan mental bertanding dan daya juang kuat yang dimiliki kedua atlet.

“BNI mengucapkan selamat kepada Fajar Alfian dan Muhammad Shohibul Fikri atas keberhasilan mempertahankan gelar China Open 2026. Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, disiplin, semangat pantang menyerah, serta proses pembinaan yang dilakukan secara konsisten,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.

Menurut Okki, pembinaan olahraga tidak hanya berfokus pada pencapaian atlet elite, tetapi juga perlu diperkuat melalui regenerasi talenta muda, peningkatan kualitas pendampingan, serta kesinambungan program prestasi.

Sebagai mitra PBSI, BNI mendukung penguatan ekosistem bulu tangkis nasional agar Indonesia dapat mempertahankan daya saing di berbagai kejuaraan internasional. Kolaborasi antara dunia usaha dan organisasi olahraga tersebut juga diarahkan untuk memperluas ruang pengembangan bagi atlet muda.

“Kami bangga dapat terus menjadi mitra strategis PBSI dalam mendukung lahirnya atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia,” kata Okki.