George Russell Dipuji karena Berani Mengakui Kimi Antonelli Tampil Lebih Baik dalam Kompetisi F1

George Russell dan Kimi Antonelli (Instagram @georgerussell63)
JawaPos.com – George Russell mendapat pujian dari mantan pembalap Formula 1, David Coulthard, setelah secara terbuka mengakui bahwa rekan setimnya di Mercedes, Kimi Antonelli, saat ini tampil lebih baik darinya.
Dilansir dari laman Motorsport pada Selasa (22/9), Antonelli memperlebar keunggulannya di klasemen sementara setelah meraih kemenangan kedelapan musim ini pada Grand Prix Spanyol di sirkuit Madring, sedangkan Russell finis di posisi kelima.
Hasil tersebut membuat Antonelli unggul 81 poin atas Russell yang menempati posisi kedua klasemen.
Russell sebelumnya datang sebagai salah satu pembalap yang diperhitungkan dalam persaingan gelar setelah meraih kemenangan pada Grand Prix Australia dan balapan sprint di Tiongkok.
Namun, performa Antonelli yang terus meningkat membuat pembalap asal Italia tersebut semakin menjauh dalam klasemen dan memperkecil peluang Russell untuk mengejar posisi teratas.
Coulthard menilai keterbukaan Russell ketika menghadapi pertanyaan media menunjukkan sikap yang positif karena ia bersedia mengakui keunggulan rekan setimnya.
Coulthard mengatakan Russell tidak mencari alasan ketika menghadapi kenyataan bahwa Antonelli saat ini memiliki performa lebih baik.
Menurut Coulthard, Russell masih berada pada tahap awal kariernya dan memiliki kesempatan untuk kembali menemukan momentum terbaiknya pada masa mendatang.
Couthard juga menyatakan simpati kepada Russell karena persaingan gelar semakin menjauh, tetapi menilai pengakuan terbuka tersebut merupakan sikap yang patut diapresiasi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Ariel NOAH 18 Tahun Menduda, Dekat dengan Wulan Guritno di Ultah ke-45
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
7 Kebiasaan yang Bikin Ban Motor Cepat Botak, Mana yang pernah Kamu Lakukan?
Viral Pegawai BGN Sindir Korban Keracunan MBG Sambil Makan Chicken Katsu
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Sudah Tak Jadi Menkeu, Uang Rp 100 Ribu Bertanda Tangan Purbaya Malah Diburu
10 Kali Sidang Kasus Kuota Haji, Saksi Beberkan Tak Ada Dugaan Kerugian Negara
Psikolog Umum Kompeten dan Siap Berikan Layanan di Puskesmas, Pendidikan, Organisasi serta Komunitas
Tak Lagi jadi Menkeu, Momen Purbaya Makan Bakso Berdua Istri dan Kembali Nyetir Sendiri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022